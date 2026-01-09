Tramp: Uspješno sarađujemo sa Karakasom

SAD i Venecuela uspješno sarađuju, naročito na obnovi infrastrukture za naftu i gas, istakao je američki predsjednik Donald Tramp.

On je u objavi na "Trut sošl" napisao da vlasti Venecuele oslobađaju veliki broj političkih zatvorenika, kao znak da "traže mir".

"To je veoma važan i pametan gest. SAD i Venecuela dobro rade zajedno, naročito na obnovi njihove infrastrukture za naftu i gas, u mnogo većoj, boljoj i modernijoj formi", naveo je Tramp.

On je naveo da je zbog dobre saradnje otkazao tanije očekivani drugi talas napada na Venecuelu, za koji djeluje da neće biti potreban.

Tramp je naglasio da će svi brodovi ostati gdje jesu, radi sigurnosti i bezbjednosti.

On je najavio da će velike naftne kompanije uložiti najmanje 100 milijardi dolara i da će se danas u Bijeloj kući sastati sa njihovim predstavnicima.