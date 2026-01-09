Logo
Tramp: Uspješno sarađujemo sa Karakasom

Izvor:

SRNA

09.01.2026

11:09

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

SAD i Venecuela uspješno sarađuju, naročito na obnovi infrastrukture za naftu i gas, istakao je američki predsjednik Donald Tramp.

On je u objavi na "Trut sošl" napisao da vlasti Venecuele oslobađaju veliki broj političkih zatvorenika, kao znak da "traže mir".

Патријарх Порфирије

Društvo

Patrijarh Porfirije: Ako je Hristos sa nama, niko ne može protiv nas

"To je veoma važan i pametan gest. SAD i Venecuela dobro rade zajedno, naročito na obnovi njihove infrastrukture za naftu i gas, u mnogo većoj, boljoj i modernijoj formi", naveo je Tramp.

On je naveo da je zbog dobre saradnje otkazao tanije očekivani drugi talas napada na Venecuelu, za koji djeluje da neće biti potreban.

Tramp je naglasio da će svi brodovi ostati gdje jesu, radi sigurnosti i bezbjednosti.

илу-степенице-лед-снијег-08012026

Društvo

Minus, snijeg, vjetar: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

On je najavio da će velike naftne kompanije uložiti najmanje 100 milijardi dolara i da će se danas u Bijeloj kući sastati sa njihovim predstavnicima.

