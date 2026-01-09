Ruske snage odgovorile na napad na Putinovu rezidenciju: Upotrijebile "orešnik"

Izvor:
Sputnjik
09.01.2026
07:42
Ruske oružane snage su, kao odgovor na napad Kijeva na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina, izvele masovni udar raketnim sistemom „orešnik“ na kritično važne objekte u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„Sinoć je, kao odgovor na teroristički napad kijevskog režima na rezidenciju predsjednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti 29. decembra 2025. godine, izveden masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa kopnenog i pomorskog baziranja po kritično važnim objektima na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju.
Kako je navedeno, ciljevi napada su postignuti, a pogođeni su objekti proizvodnje bespilotnih letjelica koji su korišćeni tokom terorističkog napada, kao i energetska infrastruktura koja obezbjeđuje rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine“, dodali su u ruskom vojnom resoru.
„Svi teroristički postupci sa strane kriminalnog ukrajinskog režima ni ubuduće neće ostati bez odgovora“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi Sputnjik.
