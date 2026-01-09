Logo
Povodom Dana Republike besplatna vožnja na svim dionicama auto-puteva

09.01.2026

07:36

Komentari:

0
Foto: ATV

Ovogodišnji slogan obilježavanja 9. januara "Živjeće ognjište" od ponoći je vidljiv na svim informativnim portalima iznad auto-puteva u Republici Srpskoj, a svečarsku atmosferu u čast Dana Republike dodatno upotpunjuju i zastave Srpske kojima su okićene sve dionice auto-puteva.

"Autoputevi Republike Srpske" su i ove godine 9. januara omogućili besplatnu vožnju svim dionicama auto-puteva u Srpskoj - simboličnim podizanjem rampi na svakoj naplatnoj stanici.

"Tim gestom, `Autoputevi Republike Srpske` poručuju svim građanima Republike Srpske da dođu u Banjaluku i prisustvuju svečanostima povodom najznačanijeg datuma u istoriji naše Republike - 9. januara", istaknuto je u saopštenju.

Jedan ešalon "Autoputeva Republike Srpske" učestvovaće danas u svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci, koji počinje u 12.00 časova.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

илу-саобраћај-27122025

Banja Luka

Izmjena režima saobraćaja u više banjalučkih ulica

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

9. januar - Dan Republike Srpske

vožnja

besplatno

