Prve fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

ATV

11.03.2026

18:32

Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића
Foto: Telegraf.rs

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, stradao je danas, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći.

On je poginuo na putu za Šabac, u nesreći na motoru.

Ovo su prve, uznemirujuće fotografije sa mjesta nesreće, na kojima vidimo da je motor završio pored puta, dok je automobil, koji je takođe učestvovao u nesreći, završio u grmlju i potpuno je ulubljen i uništen.

Povodom ovih tragičnih vijesti, Telegraf je kontaktirao Darka Lazića, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

"Ne mogu... Ne mogu da pričam..".

Дарко Лазић-30092025

Srbija

Darko Lazić pao u nesvijest nakon što je saznao da mu je poginuo rođeni brat

Podsjetimo, Dragan Lazić je bio takođe pjevač, ali nikada nije imao želju da postane dio estrade.

Mnogi kažu da je Dragan i glasom i likom dosta podsjećao na starijeg brata Darka.

Драган Лазић

Srbija

Tuga: Od Darka Lazića krili da mu je poginuo brat

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na koncertu u Sava Centru.

Дарко и Драган Лазић

Scena

Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

Најновија вијест

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

