Prve fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, stradao je danas, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći.

On je poginuo na putu za Šabac, u nesreći na motoru.

Ovo su prve, uznemirujuće fotografije sa mjesta nesreće, na kojima vidimo da je motor završio pored puta, dok je automobil, koji je takođe učestvovao u nesreći, završio u grmlju i potpuno je ulubljen i uništen.

Povodom ovih tragičnih vijesti, Telegraf je kontaktirao Darka Lazića, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

"Ne mogu... Ne mogu da pričam..".

Podsjetimo, Dragan Lazić je bio takođe pjevač, ali nikada nije imao želju da postane dio estrade.

Mnogi kažu da je Dragan i glasom i likom dosta podsjećao na starijeg brata Darka.

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na koncertu u Sava Centru.

