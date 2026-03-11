Ko radi svoj posao, a ko gleda u tuđe dvorište?

Dvije korpe, u njima ulje, brašno, kafa, šećer i mlijeko. Improvizovani štand sa osnovnim namirnicama. Nije pijaca. Pres je Draška Stanivukovića. Došao je pred zgradu Vlade Republike Srpske, uz njega brojni saradnici, iza njega transparent, sa kojeg Vladi Srpske poručuje da ukine akcize na gorivo, smanji maržu na osnovne životne namirnice, iako je ta odluka već na snazi i pita gdje su robne rezerve.

"Ljudi, hajte da privremeno se smanje akcize na gorivo, da nam država funkcioniše, da nam hljeb ne bude skuplji, ali hajte vejp ili alkoholna pića, ako nemamo akcize na to, hajte da to iznivelišemo", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Počistite svoje dvorište, pa tražite zamjerke u tuđem, odgovara Savo Minić, koji kaže da je vidjevši skup ispred zgrade Vlade, izašao da čuje šta Draško Stanivuković ima da kaže. Tvrdi i je energetsko tržište Srpske stabilno, a gorivo najjeftinije u regionu. Podsjeća ga da su u Banjaluci brojni problemi i da građani čekaju rješenja.

"Šta je sa gradom, šta je sa bazenom, zašto se ne naplaćuje parking, koliko je u Banjaluci izgubljeno prihoda. Nije to Vaš prihod gradonačelniče, to je prihod građana. Zašto se ne naplaćuje parking, samo ste trebali osnovati preduzeće. Pa, prihodi za poljoprivrednike nisu isplaćeni. Imamo probleme koji su ovozemaljski", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Nema odgovora na pitanja. Umjesto toga, Stanivuković maše Prijedlogom zakona o robnim rezervama, čiji tekst su pisali on i njegovi saradnici. Na pitanje šta stoji u njemu, odgovara da to nije nikakvo otkriće, da sadrži između ostalog 20 namirnica, pretpostavljamo onih koje je iznio danas na ulicu.

Republika Srpska Lako je filozofirati kad te niko ne pita: Debakl Stanivukovića pred Savom Minićem

"Kako se mjeri pravi domaćin? Vidiš ima li u kući ostavu, a mi kažemo špajz, prava domaćinska kuća ima špajz. E, tamo gdje je u špajzu puno ajvara, puno salame, puno pršuta, puno sira, puno svega onoga što jednog domaćina čini domaćinom, pa kada mu neko dođe u goste kaže pogledajte moju ostavu, tamo ima svega. Šta vam želim reći, ono što je špajz za jednu domaćinsku kuću, to su robne rezerve", rekao je Stanivuković.

Razmotrićemo inicijativu o robnim rezervama, ali ne na trotoaru i uz predizborne performanse, već za stolom, odgovara Minić.

"Apsolutno prihvatam da robne rezerve treba da postoje i da nisu trebale na onakav način da budu u problemu, ali robne rezerve služe da neko ne bude gladan. Niko u Republici Srpskoj nije gladan i neće biti gladan", rekao je Minić.

Od predstava su, očigledno je, svi umorni, pa i najoštriji kritičari vlasti.

Republika Srpska Minić došao na konferenciju Draška Stanivukovića i održao mu lekciju

"Jedan propali student ekonomije drži nama ekonomske lekcije kako se trebaju vratiti robne rezerve i to govori njegova desna ruka koji je bio potpredsjendik SNSD-a, kada su ukinute robne rezerve. To je jedno vrhunsko licemjerstvo", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Sjetio se Stanivuković i problema mljekara i svega onoga što nije u njegovoj nadležnosti. Konferencija na trotoaru završila je pozivom na TV duel. U bilo kojoj medijskoj kući. Naš studio je spreman.