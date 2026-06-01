Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

ATV
01.06.2026 11:11

Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei naveo je da države imaju pravnu obavezu da ne dopuštaju korišćenje svoje teritorije ili imovine za invaziju na druge zemlje.

U objavi na mreži Iks, Bagaei je poručio da Iran može uzvratiti udarima na regionalne „baze i sredstva“ koja su korišćena za napade na tu zemlju.

„Iranski napadi na baze i imovinu koji se koriste za pokretanje nezakonitih napada protiv Irana zakonito su ostvarivanje prava na samoodbranu. Države imaju utvrđenu zakonsku obavezu da ne dozvole da se njihova teritorija ili imovina koriste za invaziju na druge zemlje“, napisao je Bagaei.

Bagaei je ujedno optužio Evropsku uniju za „selektivno moralno zgražavanje“ zbog njenog odgovora na dešavanja.

Naveo je da je saopštenje EU, u kojem se Iran osuđuje zbog ostvarivanja prava na samoodbranu od američke agresije pokrenute iz baza u susjednim zemljama, licemjerno i nepromišljeno.

S druge strane, diplomatska služba Evropske unije ranije je kritikovala prijavljene iranske napade na Kuvajt, uz ocjenu da oni krše suverenitet te zemlje i da „predstavljaju ozbiljnu prijetnju regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti“.

Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) potvrdila je danas da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji.

Iran tvrdi da je napad izveden kao „direktno upozorenje“ i osveta za američke udare pokrenute sa kuvajtskog tla.

Generalštab kuvajtske vojske hitno se oglasio saopštenjem da se njihova protivvazduhoplovna odbrana suočila sa masovnim neprijateljskim raketnim udarima, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

