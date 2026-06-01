Logo
Large banner

Oglasili se državni mediji: Demantovali ostavku predsjednika Irana

Autor:

ATV
01.06.2026 07:02

Komentari:

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Foto: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku.

Vijest je objavio medij „Iran Internešenal“, pozivajući se na obavještajni izvor.

Масуд Пезешкијан

Svijet

Šok u Iranu: Predsjednik podnio ostavku

Elijas Hazrati iz Vladinog savjeta za informisanje demantovao je ove navode.

„Već ko zna koji put strani mediji i s njima povezane mreže šire glasine o predsjednikovoj ostavci. Te tvrdnje nemaju nikakve veze sa stvarnošću i više su puta demantovane“, poručio je.

Kako je naveo, oni koji stoje iza takvih napisa nisu toliko zainteresovani za informisanje javnosti koliko za širenje beznađa, podjela i narušavanje nacionalnog jedinstva. Dodao je da oni u tome neće uspjeti.

Naglasio je da je Pezeškijan i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran najnovije vijesti

Masud Pezeškijan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

Svijet

Opet haos: Amerika izvela vazdušne udare, Teheran uzvratio balističkim napadom

4 h

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Svijet

Strah od ebole u Brazilu: Pod lupom su dva pacijenta zbog sumnje na zarazu

4 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Ne smiruje se na Bliskom Istoku: Lete rakete, Iran najavio odgovor

1 d

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Prazne se nacionalne rezerve nafte, a ovo bi mogle biti teške posljedice

23 h

0

Više iz rubrike

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом

Svijet

Opet haos: Amerika izvela vazdušne udare, Teheran uzvratio balističkim napadom

4 h

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Svijet

Strah od ebole u Brazilu: Pod lupom su dva pacijenta zbog sumnje na zarazu

4 h

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Svijet

Drama u zemlji od 213 miliona stanovnika: Nadziru se pacijenti zbog ebole

13 h

0
Мајмун заражен еболом угризао лаборанта

Svijet

Majmun zaražen ebolom ugrizao laboranta

14 h

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner