Oglasili se državni mediji: Demantovali ostavku predsjednika Irana

Autor:ATV
Komentari:0
Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku.
Vijest je objavio medij „Iran Internešenal“, pozivajući se na obavještajni izvor.
Svijet
Šok u Iranu: Predsjednik podnio ostavku
Elijas Hazrati iz Vladinog savjeta za informisanje demantovao je ove navode.
„Već ko zna koji put strani mediji i s njima povezane mreže šire glasine o predsjednikovoj ostavci. Te tvrdnje nemaju nikakve veze sa stvarnošću i više su puta demantovane“, poručio je.
Kako je naveo, oni koji stoje iza takvih napisa nisu toliko zainteresovani za informisanje javnosti koliko za širenje beznađa, podjela i narušavanje nacionalnog jedinstva. Dodao je da oni u tome neće uspjeti.
Naglasio je da je Pezeškijan i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
1 d0
Ekonomija
23 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h0
Najnovije
11
15
11
11
11
04
11
01
10
49
Trenutno na programu