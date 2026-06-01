Oglasili se državni mediji: Demantovali ostavku predsjednika Irana

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku.

Vijest je objavio medij „Iran Internešenal“, pozivajući se na obavještajni izvor.

Svijet Šok u Iranu: Predsjednik podnio ostavku

Elijas Hazrati iz Vladinog savjeta za informisanje demantovao je ove navode.

„Već ko zna koji put strani mediji i s njima povezane mreže šire glasine o predsjednikovoj ostavci. Te tvrdnje nemaju nikakve veze sa stvarnošću i više su puta demantovane“, poručio je.

Kako je naveo, oni koji stoje iza takvih napisa nisu toliko zainteresovani za informisanje javnosti koliko za širenje beznađa, podjela i narušavanje nacionalnog jedinstva. Dodao je da oni u tome neće uspjeti.

Naglasio je da je Pezeškijan i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima.