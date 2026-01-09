Izmjena režima saobraćaja u više banjalučkih ulica

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će saobraćaj biti obustavljen u periodu od 7:00 časova.

Ulice u kojima će biti obustavljen saobraćaj:

Ulica kralja Petra I Karađorđevića (od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana) – obustava od 7:00 časova.

Ulica Milana Tepića (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom) – obustava od 7:00 časova.

Ulica Marije Bursać (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom) – obustava od 7:00 časova.

Vidovdanska ulica (od Ulice Milana Tepića do Ulice Prvog krajiškog korpusa) – obustava od 7:00 časova.

Ulica kralja Petra I Karađorđevića (od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika) – obustava od 7:00 časova.

Kninska ulica (od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać) – obustava od 7:00 časova.

Aleja svetog Save (od raskrsnice sa Ulicom Vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića) – obustava od 7:00 časova.

Ulica Vuka Karadžića (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom) – obustava od 7:00 časova.

Ulica Dr Mladena Stojanovića (od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice) – obustava od 7:00 časova.

Ulica Olimpijskih pobjednika (od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa) – obustava od 7:00 časova.

Bulevar cara Dušana (od raskrsnice sa Kninskom ulicom (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa) – obustava od 7:00 časova.

Preusmjeravanje javnog prevoza:

na linijama 9b i 14 b autobusi će iz Gundulićeve ulice biti preusmjereni pravo Gundulićevom, desno Ulicom Olimpijskih pobjednika, Bulevarom srpske vojske i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, zatim desno u Solunsku ulicu i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji 13P autobusi će iz Ulice Krajiških brigada biti preusmjereni i kretaće se Omladinskom ulicom, Solunskom, Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku istom trasom obrnutim redoslijedom.

na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni i kretaće se Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji 19 autobus iz smjera sjevera saobraća Ulicom Krajiških brigada do kružnog toka sa Karađorđevom ulicom i nazad,

na liniji 20 (ne saobraća praznikom) autobusi će biti preusmjereni sa Paprikovca ulicama Krajiških brigada, Trive Amelice i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji 17 autobusi sa mosta Patre biće preusmjereni i kretaće se Ulicom Isaije Mitrovića, Solunskom, desno Omladinskom i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u Ulicu cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad kroz Ulicu cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović do Jug Bogdana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve poziva sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i razumijevanje zbog privremenih promjena u saobraćaju, kao i na pažljivo praćenje uputstava koja će biti dostupna na terenu. Ovaj korak je neophodan za sigurno i uspješno održavanje proslave Dana Republike Srpske u Banjaluci.