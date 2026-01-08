Gligorić: Pomogli smo uređenje prostora gdje će se održati svečani defile

Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić potvrdio je za ATV da su poslali mehanizaciju u Banjaluku da pomognu uređenju lokaliteta na kojem će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske.

"Jutros smo imali poziv od organizatora da pomognemo oko pripreme samog lokaliteta za svečani defile. Organizovali smo jednog vozača i poslali da pomogne prilikom uređenja samog lokaliteta. To nam je bila i čast da smo dobili poziv da učestvujemo i damo skroman doprinos za organizaciju samog Dana Republike Srpske", rekao je Gligorić za ATV.

Banja Luka Gradska uprava kaže da ulicu ne čiste mašine iz Laktaša: Na slici je mašina iz Laktaša

ATV je ranije pisao da su organizatori zatražili od Gradske uprave Banjaluka da se očisti lokacija na kojoj je planirano održavanje svečanog defilea, ali da su dobili negativan odgovor. Nakon objavljenog teksta, gradski menadžer Mirna Savić Banjac je demantovala ovu informaciju.

Ipak, Banjalučani su imali priliku da u centru grada vide i mehanizaciju Komunalnog preduzeća Budućnost iz Laktaša.