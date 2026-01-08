Svečana akademija povodom Dana Republike; Za opstanak ključni jedinstvo i sloga

Ubjeđivali su me da treba da održim govor. Pristao sam zato što želim da kažem da volim Republiku Srpsku, i ne vidim budućnost bez nje i njenog postojanja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Srbi su platili veliku cijenu našim zabludama jugoslovenstva. U Banjaluci smo formirali Vojsku Republike Srpske i od prvog dana na njenom čelu je bio general Ratko Mladić. Prije toga donijeli smo i Ustav koji i danas važi. Sukobe smo dočekali nespremni i nevjerujući da mogu da ubiju našeg svata i to pred crkvom u Sarajevu. Da u Sijekovcu se pojave "zelene beretke" i ubijaju naš narod", rekao je Dodik.

Dodik podsjeća da je za Srpsku život dalo 26.000 boraca.

"Veliki broj onih koji su ranjeni, ostali invalidi, i oni koji su morali napustiti svoje ognjište. A njega najčešće primjetimo kada ga izgubimo. Mnoge naše porodice ostale su bez nasljednika u proteklom periodu. Izmislili su priču o kolektivnoj krivici, a onda sudili samo nama Srbima. Skrajnuli su naše vođe, vidite gdje su završili Milošević, Karadžić, Plavšić, Mladić, a u Hagu nismo vidjeli Franju Tuđmana ili Aliju Izetbegovića", istakao je Dodik.

Imajmo sloge da se okrenemo jedni prema drugima, da uputimo jedni drugima riječi bratske ljubavi i praštanja, rekao je patrijarh Porfirije na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"U glavnom gradu Republike Srpske okupila nas je dvostruka radost, rođenje Isusa Hrista, ali i rađanje Republike Srpske koje obilježavamo po 34. put", rekao je patrijarh Porfirije.

On je podsjetio da slavimo i Svetog Stefana, pobjedu krsta ljubavlju Božijem.

"Sila naša u nemoći se pokazuje savršena, kada smo slabi, onda smo silni. U času kada su objavili smrtnu kaznu Svetom Stefanu, njemu se otvaraju nebesa i on zna da njegova žrtva nije uzaludna, i da zadnja riječ pripada uvijek živom Bogu. On nije bio očajan, već uvjeren da će pravda Božija na kraju trijumfovati. Prašta onima koji ga ubijaju i Hristosu Bogu upućuje riječi za svoje zlotvore: "Gospode oprosti im ne znaju šta čine. Ne uzmi im ovo za grijeh", naglasio je patrijarh Porfirije.

Srpska je birala put koji je teži, ali ispravan - put političke zrelosti i zdravog razuma. I upravo zato danas ima glas koji se čuje, rekla je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Hvala vam što ste i danas sa nama i uz nas, uz našu Republiku, našu kuću i naše ognjište. Da su se poštovali Božiji i zemaljski zakoni, da se poštovala volja naroda, danas s ovog mjesta po pravu i po zaslugama, trebalo je da vam se u svojstvu predsjednika Republike obrati Milorad Dodik, legalno izabrani predsjednik Republike Srpske. Zahvaljujući spoljnim neprijateljima srpskog naroda, predsjednik Dodik je nelegitimno i nelegalno i nedemokratski bio prinuđen da se povuče sa funkcije koja mu pripada. Zašto na takav način? Zato što putem izbora, u demokratskom procesu, neprijateljima Republike Srpske to nije bilo moguće postići", naglasila je Ana Trišić Babić.

Ona dodaje da je Dodik svjestan loših namjera prema Republici Srpskoj učinio korak nazad, da bismo zajedno napravili velike korake naprijed. Takve odluke nisu svojstvene političarima, ali jesu državnicima i velikim ljudima.

Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku i narod koji ovdje živi, rekao je premijer Srbije Đuro Macut na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Svima dobro poznati srpski običaji nalažu da se o velikim praznicima braća i sestre okupljaju u jednoj kući zajedno obilježavajući svečane trenutke. Isto je i danas, jer smo se mi, braća i sestre sa obje strane Drine, okupili uoči Dana Republike Srpske, ovdje, u našoj kući, Republici Srpskoj. I sutrašnji dan, i našu kuću, čuvaćemo zauvijek", istakao je Macut.

Svečanoj akademiji prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić i članovi Vlade Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i sveštenstvo SPC, te brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske, Srbije i regiona.

U petak, 9. januara, u 9.00 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12.00 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.