Macut: Srbija će biti uvijek uz Republiku Srpsku i narod koji živi ovdje

Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku i narod koji ovdje živi, rekao je premijer Srbije Đuro Macut na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Svima dobro poznati srpski običaji nalažu da se o velikim praznicima braća i sestre okupljaju u jednoj kući zajedno obilježavajući svečane trenutke. Isto je i danas, jer smo se mi, braća i sestre sa obje strane Drine, okupili uoči Dana Republike Srpske, ovdje, u našoj kući, Republici Srpskoj. I sutrašnji dan, i našu kuću, čuvaćemo zauvijek", istakao je Macut.

Macut je naglasio da je ovo trenutak u kojem, sa najdubljim naklonom i zahvalnošću odajemo počast palim borcima i njihovim porodicama, prisjećamo se njihove junačke prošlosti, a sa odgovornošću prema njihovim žrtvama, gledamo prema budućnosti.

"Ta odgovornost nas podsjeća da je Republika Srpska realnost. Realnost nastala kao potreba srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini, realnost odbranjena u ratu i utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Prije nešto više od 30 godina njime je zaustavljen rat i mi ne smijemo dozvoliti da ikada više imamo ijednu žrtvu. Dejtonski sporazum je, osim što je donio mir, postavio okvir u kojem je jedino moguće graditi stabilnost i povjerenje. Srbija smatra da je poštovanje Dejtona, u njegovom slovu i duhu, jedini put ka trajnom miru i sigurnosti u regionu", naglasio je Macut.

Macut poručuje da bez obzira na to ko šta misli, ko ima kakve želje i kako želi da uređuje BiH, realnost je da je ona jedino moguća kao država dva entiteta i tri konstitutivna naroda, u kojoj nema preglasavanja i nema nametanja uticaja spolja.- I zato, želim da poručim jasno i odgovorno: Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku i narod koji ovdje živi. I da naglasim, ta podrška nije usmjerena protiv bilo koga. Naprotiv, to je podrška svakom građaninu Republike Srpske, nevažno da li se on zvao Uroš, Safet ili Josip. Ona je podrška pravu na postojanje, na očuvanje identiteta i na poštovanje dogovorenih međunarodnih obaveza. To je podrška miru, stabilnosti i dijalogu - dodao je Macut.

On ističe da Republika Srpska i Srbija povezane su istorijom, kulturom i dubokim ljudskim vezama, ali još važnije, povezane su zajedničkim interesom da se problemi rješavaju razgovorom, a ne sukobima.

" Mir nije slabost, već najveća snaga koju jedan narod može da ima. Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i istovremeno snažno podržava ustavna prava Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma. Smatramo da se samo kroz međusobno uvažavanje, bez nametanja i pritisaka, može graditi društvo u kojem će svi narodi i svi građani imati sigurnu budućnost", istakao je Macut.

Macut poručuje uoči sutrašnjeg dana, da su potrebni stabilni odnosi, još veća i bolja ekonomska saradnja i otvoreni kanali komunikacije.

"Potrebno nam je da radimo i gradimo zajedno, da pravimo puteve, pruge, fabrike, aerodrome. Da radimo dan i noć da svakom građaninu Republike Srbije i Republike Srpske bude bolje. Jer ne može Srbiji biti dobro ako nije dobro Srpskoj, i obrnuto. Ne može biti dobro Novom Sadu ako nije dobro Doboju. Samo zajedno, zajedničkom borbom i radom, možemo da omogućimo našim građanima život dostojan čoveka. To dugujemo onima koji su pali za Republiku Srpsku, ali i generacijama koje dolaze. Braćo i sestre, Srbija će uvek biti tu uz vas, jer mi jedni bez drugih ne postojimo. Uoči sutrašnjeg praznika, želim nam svima srećan Dan Republike Srpske i neka donese zajedništvo, mir i stabilnost. Živjela Republika Srpska! Hvala braćo! ", poručio je premijer Srbije.