Tabela Lige Evrope poslije ligaške faze: Kako stoji Zvezda nakon Selte

Kompletirano je i posljednje, osmo kolo ligaške faze Lige Evrope, a gledali smo zaista pravu ludnicu!

U centru pažnje, svakako je bila utakmica Crvene zvezde i Selte, koja je na kraju okončana rezultatom 1:1, i to nakon dva gola u samom finišu meča.

Samim tim, bodom u ovom duelu, crveno-bijeli su završili na 15. mjestu ligaške faze, i igraće u šesnaestini finala, odnosno plej-ofu nokaut faze.

Kada je riječ o prvih osam mjesta, koja vode direktno u osminu finala, ta mesta zauzimaju redom Lion, Aston Vila, Mitjiland, Betis, Braga, Frajburg i Roma.

Kada je riječ o mjestima od 9. do 24. pozicije, koja vode u šesnaestinu finala, tu su redom Genk, Bolonja, Štutgart, Ferencvaroš, Notingem forest, Viktoria Plzenj, Crvena zvezda, Selta, PAOK, Lil, Fenerbahče, Panatinaikos, Seltik, Ludogorec, Dinamo i Bran.

Tako su ispali Jang Bojs, Šturm, FCSB, Go Ahed Igls, Fejenord, Bazel, Salcburg, Rendžers, Nica, Utreht, Malme i Makabi iz Tel Aviva.