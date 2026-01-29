Logo
Šteta za Zvezdu: Sjajna igra završila remijem

Autor:

Stevan Lulić

29.01.2026

23:03

Komentari:

1
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића
Foto: Screenshot / X

Šteta za Zvezdu u posljednjem kolu Lige Evrope. Igrali su sjajno crveno-bijeli, ali su na kraju završili sa remijem protiv Selte.

Poslije 95 minuta na semaforu je stajalo 1:1, a ostaje veliki žal jer je Zvezda bila konkretniji tim tokom cijele utakmice.

U osmom minutu Katai je došao do lopte u šesnaestercu Selte, "izbacio" je golmana, a onda uposlio Arnautovića, koji je bio precizan na praznu mrežu.

Međutim, uslijedila je reakcija iz VAR sobe i golje poništen zbog faula Kataija.

Devet minuta kasnije uslijedio je nevjerovatan pas Tiknizijana, Arnautović je došao do lopte, a potom prebacio golmana i smjestio loptu u mrežu. Ponovo je radila VAR soba. Ovaj put je gol poništen zbog ofsajda.

Drugo poluvrijeme je nekako bilo dosta slabije, sve do samog kraja, kada se dogodio šok.

Prvo je viđen pravi evrogol u vidu Lopeza, koji je spoljnom šokirao Marakanu, ali onda je odmah izjednačio Bruno Duarte.

Sve se dogodilo praktično u 60 sekundi, na samom kraju, pa je došlo do uzbuđenja. Prvo razočaranja, a onda i oduševljenja.

Svi promašaji i dva poništena gola su se obila o glavu Beograđanima u 88. minutu. Fer Lopez je došao do lopte poslije greške Rodrigaa i pogodio majstorski iz mjesta sa 16 metara.

Samo minut je Selta vodila. Zvezda se ekspresno vraća. Duarte je došao do lopte poslije dodavanja Timija Maksa Elšnika, prebacio golmana i pogodio za 1:1.

Crvena zvezda - Selta

Liga Evrope

