Dodik: Ono zbog čega su srpski borci ginuli danas živi, a to je Srpska

Centralno spomen-obilježje poginulim borcima VRS u Banjaluci predstavlja ispravljanje jedne nepravde napravljene u narativu raznih stranaca širom Evrope i svijeta koji su od drugih pravili žrtve, a od Srba zločince i nikada nisu stali, izjavio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovi ljudi ovdje ginuli su da bi branili svoju kuću, narod, vjeru, identitet. Poginuli su zato što su vjerovali da je došlo vrijeme da se ujedini srpski narod", rekao je Dodik u obraćanju nakon otkrivanja spomenika za 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Samo Srbima, dodao je Dodik, ne dozvoljavaju da imaju jednu državu, već ih razdvajaju, prave od srpskog naroda eksperiment, ali on smatra da u vrijeme koje dolazi moraju da obezbijede afirmaciju srpskih prava na to da jedan narod ima jednu državu.

Istakao je da se u BiH Srbi ne osjećaju sigurnim i da BiH nije ono zbog čega su srpski borci ginuli.

"Poginuli su zato što je BiH, koju je htio Alija Izetbegović, građena na bazi muslimanskog narativa, Islamske deklaracije", napomenuo je Dodik.

Dodik je naglasio da je danas teško govoriti na ovom mjestu, ali je istakao da ono zbog čega su srpski borci poginuli živi, a to je Republika Srpska i da je ona stabilna.

Napomenuo je da je Centralno spomen-obilježje poginulim borcima VRS u Banjaluci izgrađeno naporima republičkih institucija, grada Banjaluka.

Dodik je zamolio projektanta da na ovo spomen-obilježje dogradi grb Vojske Republike Srpske i grb Vojske RSK i naziv spomenika da svako ko dođe zna gdje je.

"Ne vjerujem da će stranci ikada doći, nisu nikada ni bili, oni su lagali kada su govorili šta se desilo i zbog čega su naših hrabri borci ginuli, omalovažavali su njihovu smrt, oni nikada nisu htjeli da bol srpskih majki vrijedi kao bol nekih drugih majki", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da Srbi znaju da bez države nema slobode, a da su prvaci Srpske Radovan Karadžić, Ratko Mladić i mnogi drugi oficiri utamničeni zato što su slušali narod i htjeli da tom narodu budu vođe u realizaciji njihovih ideja.

"I danas se Srbima sudi i zato se moramo okupiti i reći da je Republika Srpska napravljena iz volje naroda a ne iz hira i zato je preživjela pritiske, navale, progone", istakao je Dodik.

Napomenuo je da ni danas nisu stali sa tim, i danas sude vojnicima i političkom rukovodstvu Srpske i hoće da putem priče o EU koja propada navuku na centralizaciju BiH i obezvrijede sve i jedno ime uklesano na spomenik.

"Hoće da nas prevare i zato moramo biti jedinstveni. Nećemo dozvoliti da nam uzmete identitet, vjeru", zaključio je Dodik.

Dodikovim obraćanjem završena je ceremonija otkrivanja spomenika poginulim srpskim borcima u Banjaluci.