U Banjaluci ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

U Banjaluci je u toku ceremonija otkrivanje Centralnog spomen-obilježja borcima (1991-1995) na Trgu srpskih junaka.

Na Centralnom spomeniku uklesano je 26.000 imena poginulih boraca. Spomenik čine 62 stuba za 62 brigade, koje su se borile za Republiku Srpsku.

Centralni spomenik se otvara u sklopu obilježavanja Dana Republike Srpske.

Ovom događaju prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijeri Republike Srpske Savo Minić, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, veliki broj zvanica iz političkog i društvenog života Republike Srpske, te predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama BiH i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je na početku izveo himne Srpske i Srbije "Moja Republika" i "Bože pravde".

Nakon otkrivanja Centralnog spomen-obilježja predviđeno je njegovo osveštanje, polaganje vijenaca i cvijeća, a zatim i obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te predstavnika udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

U centralnom dijelu spomenika postavljen je krst na kojem je poruka: "Spomen na vas je naš sveti hram. U njemu nikad neće biti mrtva vaša svijetla i zavjetna žrtva".

U 17.00 biće održana svečana akademija u Sportskoj dvorani "Borik", te u 18.00 časova svečani prijem u sjedištu Vlade Srpske.

U petak, 9. januara, u 9.00 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12.00 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.