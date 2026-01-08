Logo
Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

Izvor:

ATV

08.01.2026

13:21

Komentari:

0
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će srpski narod nastaviti da obilježava 9. januar - mirno, ponosno i odgovorno, u znak poštovanja demokratskog izbora, istorijskog pamćenja i prava naroda da čuva ono što jeste.

- Ove godine ćemo, kao i uvijek, dostojanstveno obilježiti 9. januar - Dan Republike Srpske. Pokušaji da se taj dan zabrani ili delegitimiše nemaju veze s pravom ili suživotom, već s nastojanjima da se izbrišu srpska istorija, identitet i demokratska volja naroda - objavio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Аутопутеви-Дан Републике-08012026

Društvo

Slogan "Živjeće ognjište" na informativnim portalima na auto-putevima

Dodik je ukazao da je, u suprotnosti sa slobodom izražavanja, pokušano da se zabrani obilježavanje.

- U suprotnosti s osnovama demokratije, poništavani su glasovi naroda koji se jasno izjasnio u korist 9. januara. To nije pluralizam, niti demokratska praksa - naglasio je Dodik.

On je istakao da su primijećene i promjene u svijetu, posebno u SAD, gdje je administracija predsjednika Donalda Trampa jasno odbacila politike koje su pokušavale da brišu istoriju, zabrane obilježavanja i ponište nacionalni i regionalni identitet u ime lažne političke korektnosti.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić čestitao dan Republike i Dan boraca

- Dijeleći te ideje, nastavićemo da obilježavamo 9. januar - poručio je Dodik.

