Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će srpski narod nastaviti da obilježava 9. januar - mirno, ponosno i odgovorno, u znak poštovanja demokratskog izbora, istorijskog pamćenja i prava naroda da čuva ono što jeste.
- Ove godine ćemo, kao i uvijek, dostojanstveno obilježiti 9. januar - Dan Republike Srpske. Pokušaji da se taj dan zabrani ili delegitimiše nemaju veze s pravom ili suživotom, već s nastojanjima da se izbrišu srpska istorija, identitet i demokratska volja naroda - objavio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik je ukazao da je, u suprotnosti sa slobodom izražavanja, pokušano da se zabrani obilježavanje.
- U suprotnosti s osnovama demokratije, poništavani su glasovi naroda koji se jasno izjasnio u korist 9. januara. To nije pluralizam, niti demokratska praksa - naglasio je Dodik.
On je istakao da su primijećene i promjene u svijetu, posebno u SAD, gdje je administracija predsjednika Donalda Trampa jasno odbacila politike koje su pokušavale da brišu istoriju, zabrane obilježavanja i ponište nacionalni i regionalni identitet u ime lažne političke korektnosti.
- Dijeleći te ideje, nastavićemo da obilježavamo 9. januar - poručio je Dodik.
Ove godine ćemo, kao i uvijek, dostojanstveno obilježiti 9. januar - Dan Republike Srpske. Pokušaji da se taj dan zabrani ili delegitimiše nemaju veze s pravom ili suživotom, već s nastojanjima da se izbrišu srpska istorija, identitet i demokratska volja naroda.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 8, 2026
U suprotnosti sa…
