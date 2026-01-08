Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Kristijan Šmit je samo produžena ruka onoga što Njemačka radi na ovom prostoru već decenijama, rekao je univerzitetski profesor i geopolitički analitičar Eduard Huson za ATV.

"Šta je u stvari Šmit? Šmit je u stvari nastavak djelovanja Njemačke na ovom prostoru, koja još od 1970. godine pokušava da destabilizuje bivšu Jugoslaviju i to se sada prenijelo na Republiku Srpsku. Ja sam to sve dokumentovao, postoje dokazi i objavio sam to“, naglasio je Huson.

Kako dodaje, s obzirom na to da Šmit nije priznat od Savjeta bezbjednosti UN i velikih svjetskih sila kao što su SAD, Rusija i Kina, sve njegove odluke su nelegitimne.

"Ako kažemo da Kristijan Šmit nije legitimno izabrani predstavnik i da nije priznat od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, onda ono što moram da konstatujem jeste da je svaka njegova odluka nelegitimna. Ono što je zaista žalosno jeste da osoba koja nije priznata ni od Savjeta bezbjednosti, ni od strane Amerike, Kine, Rusije ili nekih drugih velikih sila, donosi ovdje zakone, utiče na presudu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i izaziva jednu veliku krizu. Smatram da je potpuno skandalozno i žalosno", dodao je Huson.

Republika Srpska kao model borbe za suverenitet

"Ono što mene upravo interesuje jeste Republika Srpska kao model jednog naroda koji se bori da održi svoj suverenitet, svoju nezavisnost i svoju slobodu. Podržavam sve ovo, zato što smatram da ako Republika Srpska ne prođe na svom putu, onda smo mi svi mnogo izgubili kada je u pitanju demokratsko pravo. Došao sam da prenesem drugim narodima kako se vi borite za svoju nezavisnost, svoju kulturu i tradiciju", rekao je Huson.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju Evropska unija i Evropski parlament, na žalost postoji velika podijeljenost.

"Postoje oni koji poštuju suverenitet jednog naroda, a postoje i, na žalost, i oni drugi. Ono što ja mogu da primjetim ovdje jeste da se apsolutno ne poštuju principi Dejtonskog sporazuma, da su narušena sva ljudska i demokratska prava. Na žalost, danas u Evropi imate narode koji ne poštuju ni odluke sopstvenih vlasti, postoje zaista mnogi problemi. Čak ni u pitanju sukoba Rusije i Ukrajine, Evropa se ne ponaša onako kako bi trebala. Evropljani ne rade ništa po tom pitanju da se riješi ta kriza, oni su samo izazvali nove sukobe. Ne bih želio da sudite o EU samo po onima koji negativno gledaju na Republiku Srpsku, jer imate mnogo prijatelja koji razumiju situaciju ovdje“, zaključio je Huson.