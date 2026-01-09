Danas se iznosi božićna slama iz kuće: Evo gdje je prema običaju treba odnijeti

Na treći dan Božića, koji pravoslavni vjernici slave 9. januara, obilježava se Stefandan – praznik posvećen Svetom arhiđakonu Stefanu, prvom hrišćanskom mučeniku koji je stradao zbog svoje vjere.

Ovaj dan prati niz narodnih običaja i vjerovanja, među kojima je posebno značajan običaj iznošenja božićne slame iz kuće, čime se simbolično završava božićni ciklus i priziva sreća i napredak domaćinstva u godini koja dolazi.

Tradicionalno, božićna slama se unosi u kuću na Badnje veče, kao simbol mjesta gdje je rođen Isus Hrist. Na dan Svetog Stefana, slama se ritualno iznosi iz doma. Prema vjerovanju, slamu ne treba bacati, već je pažljivo ukloniti i postaviti na određena mjesta kako bi se obezbijedila plodnost i napredak.

Slama se obavezno nosi u voćnjak. U šumadijskim selima postoji običaj poznat kao “polaženje šljiva”. Domaćin sa sjekirom krene u voćnjak i napravi se kao da će isjeći ona stabla koja nisu rodila. Nikad ne ide sam, pa ga pratilac odvrati i kaže kako će voćka sigurno roditi ove godine. Zato joj se u granje stavlja malo božićne slame i narod vjeruje da će tada voćka početi da rađa.

Slama se odnosi i u pčelinjak, kako bi pčele davale više meda, a postavljanje slame u štalu simbolizuje želju za boljim zdravljem i plodnošću stoke.

U nekim krajevima Srbije, posebno u Vojvodini, običaj je da žene iznose slamu. Metla kojom je slama pometena ne koristi se tokom godine, već se čuva radi zdravlja porodice.

Svečano raspoloženje i mirenje nastavlja se i na Stevafandan. U narodu se prenosi i šala kako je ovo “slava za škrtice”, jer gosti dolaze “siti i napiti” od božićnog slavlja.