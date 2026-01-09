Logo
Large banner

Danas se iznosi božićna slama iz kuće: Evo gdje je prema običaju treba odnijeti

Izvor:

Kurir

09.01.2026

08:46

Komentari:

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Na treći dan Božića, koji pravoslavni vjernici slave 9. januara, obilježava se Stefandan – praznik posvećen Svetom arhiđakonu Stefanu, prvom hrišćanskom mučeniku koji je stradao zbog svoje vjere.

Ovaj dan prati niz narodnih običaja i vjerovanja, među kojima je posebno značajan običaj iznošenja božićne slame iz kuće, čime se simbolično završava božićni ciklus i priziva sreća i napredak domaćinstva u godini koja dolazi.

Заставе

Republika Srpska

Slavimo Dan Republike, šaljite nam vaše fotografije

Tradicionalno, božićna slama se unosi u kuću na Badnje veče, kao simbol mjesta gdje je rođen Isus Hrist. Na dan Svetog Stefana, slama se ritualno iznosi iz doma. Prema vjerovanju, slamu ne treba bacati, već je pažljivo ukloniti i postaviti na određena mjesta kako bi se obezbijedila plodnost i napredak.

Slama se obavezno nosi u voćnjak. U šumadijskim selima postoji običaj poznat kao “polaženje šljiva”. Domaćin sa sjekirom krene u voćnjak i napravi se kao da će isjeći ona stabla koja nisu rodila. Nikad ne ide sam, pa ga pratilac odvrati i kaže kako će voćka sigurno roditi ove godine. Zato joj se u granje stavlja malo božićne slame i narod vjeruje da će tada voćka početi da rađa.

Slama se odnosi i u pčelinjak, kako bi pčele davale više meda, a postavljanje slame u štalu simbolizuje želju za boljim zdravljem i plodnošću stoke.

Вакцина-06092025

Zdravlje

Vakcinu protiv HPV primilo 6.904 djece mlađe od 18 godina

U nekim krajevima Srbije, posebno u Vojvodini, običaj je da žene iznose slamu. Metla kojom je slama pometena ne koristi se tokom godine, već se čuva radi zdravlja porodice.

Svečano raspoloženje i mirenje nastavlja se i na Stevafandan. U narodu se prenosi i šala kako je ovo “slava za škrtice”, jer gosti dolaze “siti i napiti” od božićnog slavlja.

Podijeli:

Tagovi:

Sveti Stefan

Božić

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Republika Srpska

Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

3 h

5
Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

Svijet

Tramp poželio Orbanu sreću tokom predizborne kampanje

3 h

0
''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Republika Srpska

''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''

3 h

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Republika Srpska

Podignute rampe na auto-putevima; Višković: Doprinos obilježavanju i svečanom defileu

3 h

0

Više iz rubrike

Данас падавине уз пораст температуре

Društvo

Danas padavine uz porast temperature

4 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođeno 35 beba

4 h

0
Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Društvo

Obustavljen saobraćaj preko Rogoja za teretna vozila

4 h

0
Данас је Свети Стефан: Вјерује се да жене треба да ураде ово

Društvo

Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner