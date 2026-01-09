Podignute rampe na auto-putevima; Višković: Doprinos obilježavanju i svečanom defileu

Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske i ove godine simbolično obilježava Dan Republike nizom prigodnih aktivnosti. Povodom 9. januara, od ponoći su podignute rampe na svim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srpskoj.

Ovogodišnji slogan "Živjeće ognjište" ispisan je na svim informativnim portalima i omogućen je besplatan prolaz za sve građane i goste.

Vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković rekao je da ovo društveno odgovorno preduzeće na ovaj način daje doprinos obilježavanju i svečanom defileu, želeći da što više građana dođe danas u Banjaluku.

"Ovo je mali gest, ali značajan za naše ljude koji žele da dođu u Banjaluku", istakao je Višković.

On je poručio da svi treba da damo doprinos obilježavanju Dana Republike i očuvanju Srpske jer, kaže, samo sa Republikom Srpskom možemo računati da ćemo sačuvati i ognjište.

Višković je pozvao građane da dođu danas na svečani defile na Trg Krajine i svojim prisustvom uveličaju Dan Republike.