Stevandić: Uprkos izazovima, Srpska sve jača

Izvor:

SRNA

09.01.2026

07:48

Ненад Стевандић
Foto: ATV

Republika Srpska svakog dana je sve jača uprkos svim pokušajima da bude podijeljena, a obilježavanje 34 godine njenog postojanja svjedoči o tome, izjavio je Srni predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.

"Uprkos svim pokušajima da nas podijele i da dovedu sebi podobne, stranci ili federalci, Republika Srpska je svakog dana jača i ljepša", rekao je Stevandić i dodao da Srpska postaje nešto što se neće moći osporavati.

Снијег

Društvo

Obustavljen saobraćaj preko Rogoja za teretna vozila

Stevandić je, povodom obilježavanja Dana Republike - 9. januara, istakao da je volja da se čuva Republika Srpska uvijek veća i jača od namjere onih da je ospore.

"I ova 34. godina postojanja Republike Srpske svjedoči o tome da je bogatija još za jednu bolnicu, za još jednu godinu, pa je bogatija za mnoge mostove, puteve, ali i da je bogatija za jedno veliko iskustvo, da naša sloga i poštovanje Republici Srpskoj nema cijenu", naglasio je Stevandić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Систем орешник

Svijet

Ruske snage odgovorile na napad na Putinovu rezidenciju: Upotrijebile "orešnik"

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Tagovi:

Nenad Stevandić

9. januar - Dan Republike Srpske

