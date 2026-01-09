Revolucionarni iskorak: Ruski stručnjaci prvi put upravljali daljinski dronovima iznad Antarktika

Stručnjaci Centra za upravljanje letovima iz Iževska prvi put su uspeli da daljinski, sa teritorije Rusije, upravljaju bespilotnim sistemima ZALA-16 iznad Antarktika.

Revolucionarni tehnološki iskorak načinjen je u u okviru 71. Ruske antarktičke ekspedicije u stanici „Mirni“.

Bespilotna letelica ZALA T-16, dok je sprovodila program naučnog monitoringa iznad Antarktika došla je pod direktnu kontrolu operatera iz Centra za kontrolu misije u Iževsku, navodi se u saopštenju kompanije „Zala“.

To je prvi uspješni pokušaj daljinskog upravljanja bespilotnom letjelicom iznad Antarktika sa teritorije udaljene više hiljada kilometara.

Ključnu ulogu imala je tehnologija upravljanja iznad horizonta, koju su posebno razradili inženjeri kompanije za rad u uslovima gdje je prisustvo pilota na licu mjesta nemoguće ili otežano.

(sputnik srbija)