Potpuno uništen ribnjak porodice Delić

Fena

09.01.2026

20:28

Потпуно уништен рибњак породице Делић
Foto: Fena

Veliku materijalnu štetu nanio je nabujali Oglečevski potok koji je srušio zaštitnu ogradu, a veći dio ribe uginuo je za samo jednu noć.

Porodica Delić u naselju Sadba kod Goražda pretrpila je veliku štetu nakon poplave koja je u potpunosti uništila njihov ribnjak koji su godinama gradili.

Veliku materijalnu štetu nanio je nabujali Oglečevski potok koji je srušio zaštitnu ogradu, a veći dio ribe uginuo je za samo jednu noć.

спасили људе

Društvo

Spasili četiri stranca nakon udesa, među njima dvoje djece

- U dva sata u noći čuo sam grmljavinu i lupanje, žica je bila vezana za balkon i počelo je pucati. Tri puta mi je nestajala struja. Kada je treći put došla u tri sata ujutro, tek sam mogao vid‌jeti šta se dogodilo. Sutradan je pala velika kiša, blokirala dotok vode, a riba se gušila. Iz jednog bazena uspio sam spasiti tek 300 kilograma ribe, iako sam imao otprilike četiri, pet tona – pojašnjava Fikret Delić.

Dodaje da nije prvi put da ribnjak trpi velike štete. Podsjeća da je prošlog ljeta prekinut dotok vode, jer je komšija uzvodno zalijevao vrt.

планета земља-12092025

Zanimljivosti

"Tačan datum kraja svijeta" predviđen je jezivom jednačinom - i trebalo bi da bude uskoro!

- Nestašica vode je i tada izazvala ozbiljne probleme u radu ribnjaka koji je pretrpio veliku štetu. Nismo se žalili jer se imanje komšije nalazi u Novom Goraždu u Republici Srpskoj i tamo federalni organi nisu nadležni, pa nisam želio dodatno komplikovati situaciju - pojašnjava.

