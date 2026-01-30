Logo
Large banner

Sutra hladno uz mogućnost kiše i snijega

Izvor:

SRNA

30.01.2026

14:11

Komentari:

0
Сутра хладно уз могућност кише и снијега
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme sa slabim padavinama od jugozapada ka istoku i u Hercegovini, u nižim predjelima kiša i susnježica, a na planinama snijeg.

Ujutro će biti promjenljivo do potpuno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama s maglom koja će se lokalno na jugoistoku duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će tokom dana biti i dužih sunčanih perioda i najtoplije.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do četiri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od jedan do sedam, na jugu oko 11 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme, a slaba kiša registrovana je u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Čemerno dva, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak i Kneževo tri, Gacko i Srebrenica četiri, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Drinić i Bijeljina šest, Bileća, Foča, Doboj, Srbac i Prijedor sedam, Rudo, Trebinje, Ribnik i Banjaluka osam, Višegrad i Novi Grad devet i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Kiša

hladno vrijeme

Snijeg

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

1 d

0
Уводе рад дужи од осам сати: То је заправо добра одлука

Svijet

Uvode rad duži od osam sati: To je zapravo dobra odluka

2 d

0
Ево какво нас вријеме очекује за викенд

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

2 d

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas toplije uz mogućnost kiše

2 d

0

Više iz rubrike

Отварање онколошког центра у Бањалуци 13. фебруара

Društvo

Otvaranje onkološkog centra u Banjaluci 13. februara

1 d

0
Од понедјељка дозвољене посјете у УКЦ Републике Српске

Društvo

Od ponedjeljka dozvoljene posjete u UKC Republike Srpske

1 d

0
Пушење значајно оптерећује здравствени систем, смањити изложеност дуванском диму

Društvo

Pušenje značajno opterećuje zdravstveni sistem, smanjiti izloženost duvanskom dimu

1 d

0
Вријеме

Društvo

Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner