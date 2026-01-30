Sutra hladno uz mogućnost kiše i snijega

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme sa slabim padavinama od jugozapada ka istoku i u Hercegovini, u nižim predjelima kiša i susnježica, a na planinama snijeg.

Ujutro će biti promjenljivo do potpuno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama s maglom koja će se lokalno na jugoistoku duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će tokom dana biti i dužih sunčanih perioda i najtoplije.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do četiri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od jedan do sedam, na jugu oko 11 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme, a slaba kiša registrovana je u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Čemerno dva, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak i Kneževo tri, Gacko i Srebrenica četiri, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Drinić i Bijeljina šest, Bileća, Foča, Doboj, Srbac i Prijedor sedam, Rudo, Trebinje, Ribnik i Banjaluka osam, Višegrad i Novi Grad devet i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.