Logo
Large banner

Otvaranje onkološkog centra u Banjaluci 13. februara

Izvor:

SRNA

30.01.2026

13:38

Komentari:

0
Отварање онколошког центра у Бањалуци 13. фебруара

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će u petak, 13. februara, biti otvoren onkološki centar u Banjaluci u okviru obilježavanja Sretenja.

Dodik je naveo da će u Banjaluci naredne sedmice biti održan zajednički sastanak povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije, koji i Srpska obilježava nakon što je to utvrđeno u Deklaraciji Svesrpskog sabora.

Prema njegovim riječima, svečana akademija će biti održana u Kragujevcu gdje je donesen Sretenjski ustav.

Dodik je naveo da je to najdemokratskiji Ustav tog vremena, za koji su kraljevske porodice iz Evrope tražile da se povuče.

"On je bio pun demokratije i onoga što je Zapad tek poslije 50 ili 100 godina uspio da uradi", naglasio je Dodik.

Sretenje kao Dan državnosti obilježava se u znak sjećanja na dva značajna događaja iz srpske istorije koji su se odigrali 15. februara na Sretenje - Prvog srpskog ustanka iz 1804. godine u Orašcu i usvajanje prvog ustava Srbije u njenoj modernoj istoriji.

Podijeli:

Tagovi:

onkologija

UKC RS

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Од понедјељка дозвољене посјете у УКЦ Републике Српске

Društvo

Od ponedjeljka dozvoljene posjete u UKC Republike Srpske

1 d

0
Пушење значајно оптерећује здравствени систем, смањити изложеност дуванском диму

Društvo

Pušenje značajno opterećuje zdravstveni sistem, smanjiti izloženost duvanskom dimu

1 d

0
Вријеме

Društvo

Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

1 d

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner