Otvaranje onkološkog centra u Banjaluci 13. februara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će u petak, 13. februara, biti otvoren onkološki centar u Banjaluci u okviru obilježavanja Sretenja.

Dodik je naveo da će u Banjaluci naredne sedmice biti održan zajednički sastanak povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije, koji i Srpska obilježava nakon što je to utvrđeno u Deklaraciji Svesrpskog sabora.

Prema njegovim riječima, svečana akademija će biti održana u Kragujevcu gdje je donesen Sretenjski ustav.

Dodik je naveo da je to najdemokratskiji Ustav tog vremena, za koji su kraljevske porodice iz Evrope tražile da se povuče.

"On je bio pun demokratije i onoga što je Zapad tek poslije 50 ili 100 godina uspio da uradi", naglasio je Dodik.

Sretenje kao Dan državnosti obilježava se u znak sjećanja na dva značajna događaja iz srpske istorije koji su se odigrali 15. februara na Sretenje - Prvog srpskog ustanka iz 1804. godine u Orašcu i usvajanje prvog ustava Srbije u njenoj modernoj istoriji.