Danas oblačno i hladnije, ponegdje i snijeg

Izvor:

SRNA

30.01.2026

08:19

Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i hladnije vrijeme sa padavinama.

Kiša će padati u nižim, dok se susnježica i snijeg očekuju u višim predjelima na istoku i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sunčanih intervala biće na jugu i zapadu.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 13, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Vjetar slab sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus četiri stepena, Čemerno i Han Pijesak nula, Gacko, Ivan sedlo, Livno i Sanski Most jedan, Sokolac, Prijedor i Mrkonjić Grad dva, Srbac, Šipovo i Bihać tri, Banjaluka, Foča, Novi Grad, Bileća, Bugojno, Gradačac, Jajce i Sarajevo četiri, Doboj, Srebrenica, Višegrad, Tuzla i Zenica pet, Bijeljina i Mostar šest, a Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Na Čemernu je izmjereno šest centimetara snijega, a na Han Pijesku četiri.

Vrijeme

nevrijeme

Snijeg

Kiša

oblačno vrijeme

