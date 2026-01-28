Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje danas

Izvor:

SRNA

28.01.2026

08:06

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује данас
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti vjetrovito, natprosječno toplo i oblačno vrijeme, sa slabom kišom, na jugu uz obilnije padavine.

Sunčanih intervala biće na istoku i sjeveru.

U Hercegovini veći dio dana oblačno s jačom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. U višim predjelima na istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.

Počeće da duva jak do olujni jugo, osim na sjeveru, gdje će vjetar biti slab.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno sa kišom u jugozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet stepeni, Sokolac minus četiri, Višegrad i Rudo minus dva, Han Pijesak i Gacko minus jedan, Srbac i Foča nula, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Čemerno i Zenica jedan, Bijeljina i Tuzla dva, Ivan sedlo tri, Banjaluka i Mrkonjić Grad četiri, Doboj, Srebrenica i Mostar pet, Trebinje, Bugojno i Livno šest, Mrakovica, Jajce i Sarajevo sedam, Šipovo i Sanski Most devet, Ribnik i Bihać 10 stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Čemernu je 10, na Han Pijesku devet, u Gacku šest, na Sokocu dva i u Kalinoviku jedan centimetar.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Novak Djokovic plasirao se u polufinale Australijan open nakon što je Lorenco Muzeti predao meč dok je imao rezultat 2:0

Tenis

Đoković: Danas sam trebao biti poražen, hvala Bogu

59 min

2
beba bebe porodilište

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

1 h

0
Поклонио поен који нико није видио: Новак Ђоковић пришао судији и показао какав је господин

Tenis

Poklonio poen koji niko nije vidio: Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

1 h

0
Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

Svijet

Stopa smrtnosti od raka pluća u EU opada, razlog je prestanak pušenja

1 h

0

Više iz rubrike

beba bebe porodilište

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

1 h

0
Данас славимо чак три светитеља

Društvo

Danas slavimo čak tri svetitelja

1 h

0
Вода ријека

Društvo

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

9 h

0
Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен

Društvo

Patrijarh Porfirije: Poruka Svetog Save i danas bi bila da srpski narod ostane jedinstven

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Ko sve dobija više novca: Studentske stipendije rastu sa 200 na 300 KM

08

53

Zaharova: NATO u panici, jer nema kome da se žali zbog Grenlanda

08

48

Poginuo poznati političar u padu aviona, oglasio se i premijer

08

44

Amerikanci masovno brišu TikTok zbog novih uslova

08

40

Premijerka "jasna": Danska neće ustupiti teritoriju Grenlanda SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner