Kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti vjetrovito, natprosječno toplo i oblačno vrijeme, sa slabom kišom, na jugu uz obilnije padavine.

Sunčanih intervala biće na istoku i sjeveru.

U Hercegovini veći dio dana oblačno s jačom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. U višim predjelima na istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.

Počeće da duva jak do olujni jugo, osim na sjeveru, gdje će vjetar biti slab.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno sa kišom u jugozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet stepeni, Sokolac minus četiri, Višegrad i Rudo minus dva, Han Pijesak i Gacko minus jedan, Srbac i Foča nula, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Čemerno i Zenica jedan, Bijeljina i Tuzla dva, Ivan sedlo tri, Banjaluka i Mrkonjić Grad četiri, Doboj, Srebrenica i Mostar pet, Trebinje, Bugojno i Livno šest, Mrakovica, Jajce i Sarajevo sedam, Šipovo i Sanski Most devet, Ribnik i Bihać 10 stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Čemernu je 10, na Han Pijesku devet, u Gacku šest, na Sokocu dva i u Kalinoviku jedan centimetar.