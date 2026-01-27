Logo
Patrijarh Porfirije: Poruka Svetog Save i danas bi bila da srpski narod ostane jedinstven

Izvor:

SRNA

27.01.2026

22:38

Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен
Foto: ATV

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije izjavio je večeras na Svetosavskoj akademiji u Beogradu da se iz životnog puta Svetog Save mogu izvući pouke i primijeniti u današnjim okolnostima - da najprije zavađena i podijeljena braća treba da se pomire i da srpski narod ostane jedinstven.

"To bi nam Sava rekao, da zavađenu braću podsetimo da deo nije značajniji od celine, a bilo koji partikularni interes od interesa naroda, da smo neophodni svi jedni drugima, da stičemo prijatelje na uglednim mestima, širom sveta, da negujemo ta prijateljstva, da nam prijatelji budu i oni koji sa nama ne dele isti pogled na svet, ali da ih imamo i među onima koji su drugačiji od nas", rekao je patrijarh Porfirije.

Istakao je da bi savjet Svetog Save, na osnovu onoga što je i sam radio, bio borba za interese zemlje i našeg naroda.

"Da se naučimo značaju skretanja pažnje svetskih moćnika na naš ugao sagledavanja stvari, da shvatimo da istina nije samo očigledna, da će se o nama znati ono oko čega se budemo potrudili, da pratimo promene u svetu i da nastojimo i da iz njih izvučemo kako povoljne okolnosti, tako i dobrobit za naš narod i našu zemlju", naveo je patrijarh srpski.

Dodao je da bi srpski narod trebalo da se mudro postavi u odnosu na kompleksna sučeljavanja velikih sila i da mu njihovi sukobi ne donesu veću štetu nego korist.

"Da se oslanjamo na sebe, na pravdu i druge plodove ljudskih ruku, ali pre svega i uvek na Boga koji u svemu ljudskom ima ne samo prvu nego i poslednju reč", poručio je patrijarh Porfirije.

Istakao je da srpski narod treba da zahvaljuje Bogu što mu je podario učitelja kao što je bio Sveti Sava, kao i da se moli samom svecu.

Patrijarh je u okviru Svetosavske akademije održao besjedu o životu Svetog Save sa posebnim osvrtom na sve ono što je uradio za Srpsku pravoslavnu crkvu i državu.

Tag:

Patrijarh Porfirije

