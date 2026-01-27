Logo
Na Savindan je grijalo sunce - šta to znači: Banjalučki meteorolog obradovao sve

ATV

27.01.2026

19:07

Ovo bi mogla biti malo bolja godina, ako je suditi prema današnjem vremenu, kaže poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović.

Uzda se u narodno vjerovanje, jer vrijeme na Savindan, kako kaže, mnogo toga kazuje.

“Staro narodno vjerovanje kaže da ne valja da zagrmi na Savindan, a poželjno je nešto ljepše vrijeme kojem danas i svjedočimo. Vjerujte, ovo se kroz istoriju pokazalo tačnim. Kad god je bilo nevremena i groma, bilo je i rata”, objašnjava Kuštrinović za "BL portal".

Istini za volju, u srijedu nas očekuje nešto hladnije vrijeme, ali, kako Kuštrinović ističe, samo neka je danas, 27. januara, dobro.

Vraća se snijeg

Ipak, kako najavljuje, zima se nije umorila. Do proljeća nas, kaže Kuštrinović, očekuju još dva talasa snježnih padavina.

“I to od 10. februara pa sve do početka marta. Imaćemo ta dva talasa padavina, ali opet treba upozoriti javnost da ove godine, više nego ikad, naglo topljenje snijega može da napravi probleme”, zaključuje Kuštrinović.

