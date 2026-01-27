Ovo je 16 zahtjeva prevoznika, zaprijetili javnim imenovanjem odgovornih

Protest prevoznika iz BiH nije obustavljen, protest traje do potpunog ispunjenja zahtjeva i sve ranije najavljene aktivnosti ostaju na snazi.

Ovo nije protest protiv države, poručuju iz Konzorcijuma Logistika BiH, kao reprezentativne i jedinstvene platforme domaćih drumskih prevoznika i logističkih operatera iz BiH, naglasivši da postupaju po jednoglasnoj odluci plenuma.

"Protest prevoznika je protest za pravo na rad, opstanak domaće privrede i ekonomski suverenitet BiH. Odgovornost za neispunjavanja njihovih zahtjeva biće javna, imenovana i dokumentovana. Profesionalni vozači BiH nisu turisti, nisu ilegalni migranti, nisu bezbjednosna prijetnja, već radnici sa ugovorima, licencama i profesionalnim odgovornostima, koji poštuju domaće i međunarodne propise i čine kičmu lanaca snabdijevanja BiH i regiona", navodi se u saopštenju.

Iz Konzorcijuma Logistika BiH naglašavaju da posebno zahtijevaju zajedničko i odgovorno djelovanje Savjeta ministara BiH i nadležnih ministarstava, i to bez prebacivanja nadležnosti i bez daljeg kupovanja vremena.

"Plenum jasno konstatuje: termin „zabrinutost“ više nije prihvatljiv, termin „praćenje situacije“ više nije prihvatljiv. Tražimo jasan odgovor: DA – imate pravo na rad ili NE – nemate pravo na rad. U posljednjih pet mjeseci, veliki broj obećanih, najavljenih i djelimično usaglašenih mjera, nije sproveden. Pozivamo institucije da odmah postupe u pravcu rasterećenja poslovanja drumskih prevoznika", poručuju iz Konzorcijuma.

Zahtijevaju isključivo sprovođenje mjera koje su, kako podsjećaju, već bile predmet dogovora, najava ili prihvaćenih principa, a koje do danas nisu realizovane:

– Popust od najmanje 50% na putarine / autoputeve – jedinstvena primjena u FBiH i RS.

– Povrat dijela akciza na gorivo – po uzoru na države EU, bez novih studija i odlaganja.

– Jedinstven i usklađen rad inspekcija u FBiH na cijeloj teritoriji BiH.

– Funkcionalna koordinacija svih inspekcija na granicama – carina, veterinarska, sanitarna, fitosanitarna.

– Smanjenje zadržavanja vozila na granicama najmanje 50%.

– Ukidanje ili drastično smanjenje parafiskalnih nameta – takse, obećali Vlada FBIH i RS.

– Ograničenje cijene registracije poluprikolica – maksimalno 150 KM.

– Ukidanje monopola, edukcija i sertifikatima i drugim tehničkim potvrdama.

– Usklađivanje cijena tehničkih i pratećih usluga.

– Ukidanje ili smanjenje troškova obećali MKT.

– Ubrzana implementacija UINO pravila za smanjenja kašnjenja.

– Jedinstvena primjena carinskih procedura.

– Mogućnost fleksibilnog operativnog rada (poluprikolice, zamjene, registracije).

– Usklađivanje propisa za početak rada vozača sa 18 godina, te druge izmjene zakonskih okvira.

– Formalno priznanje drumskog transporta kao izvozne usluge – sa svim fiskalnim i poreskim efektima.

– Usvajanje zahtjeva 20 tačaka UO UINO BIH.

"Ne tražimo nove mjere. Ne tražimo privilegije. Tražimo sprovođenje onoga što ste već prihvatili kao obavezu. Svako dalje odlaganje direktno ugrožava domaće prevoznike, proizvodi nelojalnu konkurenciju i vodi ka gašenju sektora. Odgovornost za nesprovođenje ovih 16 tačaka, biće javno imenovana", upozoravaju iz Konzorcijuma.