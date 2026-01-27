Logo
Large banner

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

Izvor:

ATV

27.01.2026

13:11

Komentari:

0
Анђелка Кузмић о протесту мљекара
Foto: ATV

Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić izjavila je da su nizom sastanaka, uz uključivanje drugih nadležnih institucija, postignuti zajednički zaključci o solidarnom pristupu u rješavanju problema mljekara, svako iz svog dijela nadležnosti.

Istakla je da je važno promovisati domaću proizvodnju i domaće proizvode na policama, te da mljekari razumiju da kratkoročna rješenja neće riješiti njihove probleme.

"Vlada Republike Srpske planira dugoročne, održive politike za sektor, sa ciljem održive i konkurentne proizvodnje koja će imati dobar plasman na tržištu", rekla je ona.

Mljekari prihvatili ponudu

Podsjećamo, danas je na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

мљекари протест

Društvo

Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.

Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.

Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.

Podijeli:

Tagovi:

mljekari

Vlada Republike Srpske

protest mljekara Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

Banja Luka

Mljekari na mirnom protestu u Banjaluci

3 h

0
Бањалука: Мљекари заказали протест

Društvo

Banjaluka: Mljekari zakazali protest

8 h

2
Млијеко

Ekonomija

Mljekari smanjuju proizvodnju za 10%

20 h

3
Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора

Republika Srpska

Mljekari: Protesta će biti, ali bez traktora

22 h

7

Više iz rubrike

Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

Društvo

Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje

3 h

0
Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

Društvo

Dodik sa hodočasnicima u Svetom gradu: Srdačan pozdrav i zagrljaji

3 h

2
Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ

Društvo

Dodik: Na Hristovom grobu molio sam za srpski narod

3 h

0
Удружење Помози.ба с великом тугом је објавило да је у 33. години живота преминула Ајла Тасламан, која се храбро борила с карциномом дојке с метастазама.

Društvo

Preminula mlada majka Ajla Taslaman (33): "Borila se hrabro"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

15

31

Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner