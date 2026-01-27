Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić izjavila je da su nizom sastanaka, uz uključivanje drugih nadležnih institucija, postignuti zajednički zaključci o solidarnom pristupu u rješavanju problema mljekara, svako iz svog dijela nadležnosti.

Istakla je da je važno promovisati domaću proizvodnju i domaće proizvode na policama, te da mljekari razumiju da kratkoročna rješenja neće riješiti njihove probleme.

"Vlada Republike Srpske planira dugoročne, održive politike za sektor, sa ciljem održive i konkurentne proizvodnje koja će imati dobar plasman na tržištu", rekla je ona.

Mljekari prihvatili ponudu

Podsjećamo, danas je na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.

Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.

Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.