Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

Izvor:
ATV
27.01.2026
13:11
Komentari:0
Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić izjavila je da su nizom sastanaka, uz uključivanje drugih nadležnih institucija, postignuti zajednički zaključci o solidarnom pristupu u rješavanju problema mljekara, svako iz svog dijela nadležnosti.
Istakla je da je važno promovisati domaću proizvodnju i domaće proizvode na policama, te da mljekari razumiju da kratkoročna rješenja neće riješiti njihove probleme.
"Vlada Republike Srpske planira dugoročne, održive politike za sektor, sa ciljem održive i konkurentne proizvodnje koja će imati dobar plasman na tržištu", rekla je ona.
Podsjećamo, danas je na skupštini Udruženja mljekara u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci, većinom glasova prihvaćena ponuda Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Mljekari prihvatili ponudu Ministarstva, odustali od protestne šetnje
Ponuda podrazumijeva premije od 30 feninga po litri mlijeka i premije u iznosu od 500 KM po muznom grlu.
Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovni.
Oni su odustali od protestne šetnje Banjalukom.
3 h0
3 h2
3 h0
4 h0
