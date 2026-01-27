Mljekari na mirnom protestu u Banjaluci

Izvor:
ATV
27.01.2026
12:09
Mljekari iz Republike Srpske okupili su se danas u banjalučkom parku „Mladen Stojanović“, gdje su još jednom poručili da bez hitnih mjera nema opstanka domaće proizvodnje mlijeka. Kako je istaknuto, zahtjevi su usvojeni na Upravnom odboru i odnose se na 30 feninga premije po litru mlijeka i 500 KM po grlu.
Predstavnici mljekara podsjetili su da je 5. januara održana protestna vožnja, nakon koje je uslijedio niz sastanaka sa institucijama. Juče je u Privrednoj komori Republike Srpske održan završni sastanak, na kojem je kao jedan od glavnih problema istaknut višak mlijeka na tržištu.
U drugom dijelu razgovora, održanom sa ministarkom poljoprivrede i njenim pomoćnicima, mljekari navode da nije bilo dovoljno razumijevanja za njihove zahtjeve. Poručuju da od Vlade Republike Srpske i Ministarstva očekuju konkretne odluke u što kraćem roku.
