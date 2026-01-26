Logo
Zakazana vanredna sjednica Skupštine Grada Banjaluka

SRNA

26.01.2026

14:44

Скупштина Града Бањалука
Foto: ATV / Branko Jović

Skupština grada Banjaluka će u petak, 30. januara, održati sjednicu o budžetu za 2026. godinu koji je predložen u iznosu od 285 miliona KM, izjavio je Srni predsjednik parlamenta Ljubo Ninković.

"Prijedlog je od gradonačelnika /Draška Stanivukovića/, a već u ovom trenutku mogu reći da ćemo sigurno imati amandmane", rekao je Ninković.

Ninković očekuje da budžet bude usvojen, navodeći da ne vidi nijedan razlog da ne bude jer će kroz amandmane biti pripremljeni određeni prijedlozi.

Kada je riječ o prvoj redovnoj sjednici u ovoj godini, Ninković je rekao da odbornici mogu očekivati poziv za Kolegijum oko 6. februara, a da sjednicu planiraju oko 16-17. februara.

"Imamo veoma malo materijala za tu sjednicu, ali ću je sazvati, pa da vidimo - možda se gradonačelnik uozbilji i pošalje materijale", rekao je Ninković.

Početak vanredne sjednice Skupštine grada Banjaluka zakazan je za 9.00 časova.

