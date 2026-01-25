Zeljković: Dok građanima poskupljuje život, funkcionerima se nalazi novac iz budžeta

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je da javnost ima pravo na pune i jasne odgovore o načinu trošenja gradskog novca, posebno u vrijeme kada se građani suočavaju sa novim poskupljenjima osnovnih komunalnih usluga.

Zeljković je ukazao na podatke o primanjima Bojana Kresojevića, navodeći da je, prema informacijama koje su dospjele u javnost, riječ o licu koje je istovremeno ostvarivalo više vrsta prihoda, uključujući i sredstva iz budžeta Grada Banjaluke.

"Nije sporno da neko bude plaćen za svoj rad. Sporno je kada građani stežu kaiš zbog poskupljenja vode, najavljenog rasta cijene odvoza smeća i hroničnih problema sa grijanjem, a istovremeno vidimo da se iz budžeta izdvajaju sredstva za dodatne angažmane pojedinaca. Građani imaju pravo da znaju šta su tačno dobili za taj novac", poručio je Zeljković.

Republika Srpska "Autoputevi Srpske" odgovorili Kresojeviću: "Svjesno i zlonamjerno obmanuo javnost"

On je posebno naglasio ugovor o djelu u vrijednosti od 12.000 KM neto, koji se, kako je naveo, isplaćuje iz budžetske stavke namijenjene naknadama za rad van radnog odnosa.

"Postavlja se logično pitanje da li je taj posao mogao biti urađen unutar gradske uprave, u službama koje se već finansiraju iz budžeta. Ako već angažujete dodatno, onda građani moraju da vide jasan rezultat, izvještaj i efekte po budžet i njihov standard", istakao je on.

Zeljković je podsjetio i na situaciju u poljoprivredi, naglasivši da obaveze prema banjalučkim poljoprivrednicima iz 2024. godine još nisu u potpunosti izmirene, te da u 2025. godini nije ni raspisan javni poziv za podsticaje, iako su sredstva bila planirana budžetom Grada.

Banja Luka Amidžić: Banjalučka Gradska uprava napada Vladu Srpske, a prećutkuje svoje obaveze

"Kada je riječ o poljoprivrednicima, stalno slušamo priče o podršci selu i domaćoj proizvodnji. Ali ljudi na terenu kažu da novac kasni ili da poziva uopšte nema. Zato pitam javno, gdje su ta sredstva i kako su preraspoređena", rekao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, problem nije u pojedincima, već u sistemu prioriteta.

"Ne možete držati lekcije o odgovornosti, a istovremeno ne objašnjavati svaki fenig koji ide na dodatne ugovore i angažmane. Povjerenje se gradi transparentnošću, a ne moralisanjem. Građani traže odgovore i imaju puno pravo na njih", zaključio je Zeljković.