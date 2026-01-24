Logo
"SNSD neće podržati poskupljenje grijanja u Banjaluci"

ATV

24.01.2026

09:26

4
"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"
Foto: ATV

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka neće podržati poskupljenje grijanja od 25 odsto koje traži preduzeće "Eko toplane", a podržava Gradska uprava, jer bi to direktno dovelo do rasta cijena ostalih usluga.

Iz banjalučkog SNSD-a je saopšteno da predstavnici Gradske uprave, uobičajeno, na sve načine pokušavaju da izbjegnu odgovornost, te da je riječ o političkoj šteti za još jedno u nizu poskupljenja koje predlažu da se nametne građanima.

Banja Luka

Cijena grijanja u Banjaluci biće veća za 25 odsto

"Predstavnik grada sjedi u upravi `Eko toplana` i s pravom pitamo zašto sječka nije nabavljena na vrijeme, dok je bila jeftinija, već se koristi tehničko drvo", upitali su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Iz ove stranke navode da se ne može loše poslovanje u nedogled pravdati pričom o dotrajaloj mreži, te da je neophodno da, prije bilo kakve odluke, Skupština grada raspravlja o radu "Eko toplana" jer izvještaji o poslovanju za 2024. i prošlu godinu još nisu dostavljeni.

"Moramo otvoriti pitanja nerealnih troškova, plata, kao i načina na koji su utrošene subvencije iz prethodnih godina. Tek na osnovu potpune i transparentne analize moguće je razgovarati o rješenjima koja će obezbijediti uredno i kvalitetno grijanje bez poskupljenja", smatraju u SNSD-u.

SNSD

grijanje Banjaluka

radijatori

Eko toplana

