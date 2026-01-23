U Banjaluci gorio dimnjak, krov i kontejner

Prva intervencija zabilježena je u 8:15, kada su vatrogasci pružili asistenciju sugrađaninu u Ulici Prote Vide Kovačevića.

Na istoj adresi uslijedila je i druga intervencija u 10:27, ovog puta kao asistencija ekipi Hitne pomoći.

U popodnevnim časovima, u 16:33, vatrogasci su intervenisali zbog požara na dimnjaku i krovu porodične kuće u Ulici Dušana Jokića.

Posljednja intervencija zabilježena je u 18:50 kada je izbio požar na kontejneru u Ulici Patrijarha Makarija Sokolovića.