U Banjaluci gorio dimnjak, krov i kontejner

23.01.2026
09:32
Banjalučki vatrogasci juče su imali četiri intervencije.
Prva intervencija zabilježena je u 8:15, kada su vatrogasci pružili asistenciju sugrađaninu u Ulici Prote Vide Kovačevića.
Na istoj adresi uslijedila je i druga intervencija u 10:27, ovog puta kao asistencija ekipi Hitne pomoći.
U popodnevnim časovima, u 16:33, vatrogasci su intervenisali zbog požara na dimnjaku i krovu porodične kuće u Ulici Dušana Jokića.
Posljednja intervencija zabilježena je u 18:50 kada je izbio požar na kontejneru u Ulici Patrijarha Makarija Sokolovića.
