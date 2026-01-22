Ove banjalučke ulice će danas biti bez struje

Izvor:
ATV
22.01.2026
07:58
Komentari:0
Zbog najavljenih radova danas će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.
Dio ulice Rade Radića ostaje bez struje od 09:00 do 13:00, uključujući i dio naselja Motike.
Od 10:00 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Petra Kočića, Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Prvog krajiškog korpusa.
Region
Štrbac: "Tompsonizacija" - novi naziv za širenje ustaštva
Bez struje ostaju dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska i Dušana i Vlade Kopanje u periodu od 09:00 do 14:00 časova.
Banja Luka
13 h1
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
17 h0
Banja Luka
19 h1
Najnovije
Najčitanije
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Trenutno na programu