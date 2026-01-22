Logo
Ove banjalučke ulice će danas biti bez struje

ATV

22.01.2026

07:58

Ове бањалучке улице ће данас бити без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dio ulice Rade Radića ostaje bez struje od 09:00 do 13:00, uključujući i dio naselja Motike.

Od 10:00 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Petra Kočića, Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Prvog krajiškog korpusa.

Savo Štrbac

Region

Štrbac: "Tompsonizacija" - novi naziv za širenje ustaštva

Bez struje ostaju dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska i Dušana i Vlade Kopanje u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

