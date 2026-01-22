Ove banjalučke ulice će danas biti bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dio ulice Rade Radića ostaje bez struje od 09:00 do 13:00, uključujući i dio naselja Motike.

Od 10:00 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Petra Kočića, Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Prvog krajiškog korpusa.

Bez struje ostaju dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska i Dušana i Vlade Kopanje u periodu od 09:00 do 14:00 časova.