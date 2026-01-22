Štrbac: "Tompsonizacija" - novi naziv za širenje ustaštva

Odbornici u Rijeci u Hrvatskoj traže vanrednu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj bi se odlučivalo o zabrani da se u gradskim prostorima koriste fašistički i ustaški simboli, poruke i slogani, uključujući "Za dom spremni!".

Povod za ovaj zahtjev je najavljeni koncert Marka Perkovića Tompsona u Rijeci, kao i, kako navode odbornici, širenje istorijskog revizionizma na ulicama, od grafita do naljepnica sa fašističkim obilježjima povezanim sa ustaškim pokretom i nacističkim simbolima.

Predsjednik dokumentacionog informacionog centra, Savo Štrbac u razgovoru za RTRS smatra da je Istra do sada odolijevala ovim koncertima, ali da je promjenom vlasti došlo do "tompsonizacije" Istre.

"Ništa novo. Imali smo slučaj u Zagrebu krajem godine: jedan koncert je održan 27., a 28. mu je zabranjen. Radi se o sportskim dvoranama kojima raspolažu gradovi. Imali smo u Poreču potpisivanje peticije, gdje je hiljadu ljudi potpisalo da se koncert ne održi, ali se on ipak održao. 6. februara je zakazan koncert u Rijeci. Do zadnjih izbora Rijeku je držao SDP, izgubili su izbore i to je sada političko prepucavanje. Mislim da neće biti vanredne sjednice niti odgađanja koncerta", ističe Štrbac.

Dodaje da jedino Pula još uvijek odolijeva, jer je i sam gradonačelnik Pule izjavio da dok je on gradonačelnik Tompson u ovom gradu neće nastupati.

"Pula odolijevala svih ovih godina. Inače je Istra odolijevala toj ustašizaciji, ali Tompson i njegov tim se upravo ponose time što su "načeli" Istru, a evo i Rijeka je tu. Ono što su bile neosvojive tvrđave, ostalo im je samo to da Tompson pokori cijelu Hrvatsku i napravi "tompsonizaciju", kako su to nazvali pojedini hrvatski političari", rekao je Štrbac.

Ističe da je "tomsonizacija" moderniji naziv za ustašizaciju i reviziju istorije.

"Kada svi koji obožavaju Tompsona dolaze na njegove koncerte, većina njih uzvikuje ustaške pokliče, jer i sama njegova pjesma počinje tim ustaškim pokličem. Ono što možda najviše treba da zabrine hrvatsko društvo jeste to što na te koncerte dolazi najviše mladih ljudi koji su rođeni po završetku rata, ljudi koji nisu ni omirisali barut", jasan je Štrbac.

Dodaje da je hrvatsko društvo dosta tolerantno, osim prema Srbima pravoslavcima. Ističe da nakon Srba netolerancija vlada prema migrantima i drugim radnicima iz stranih zemalja.

"Kada kažem da to treba da zabrine hrvatsko društvo, mislim prvenstveno na omladinu. Učili smo da se djeca rađaju kao tabula raza i da ih formira društvo, kakvi će biti njihovi pogledi na svijet, okruženje, na druge i drugačije. Moram konstatovati da hrvatsko društvo školstvo, porodica, ulica, crkva i mediji indoktriniraju omladinu od predškolskog uzrasta u pogrešnom smjeru, u mržnji prema Srbima i svemu što je srpsko. I kada bi neko htio da se ti ljudi edukuju jer suprotnost indoktrinacije jeste edukacija, i to u univerzalnim vrijednostima poput tolerancije prema drugima i drugačijima to se ne radi zakonima i dekretima. To je proces", smatra Štrbac.

Dodaje da kada bi postojala želja u hrvatskom društvu, to bi značilo da je potrebno upregnuti sve segmente društva kako bi se mladi edukovali prema univerzalnim vrijednostima.

"To, nažalost, ne vidimo. Imate njihovog premijera, koji je predsjednik najjače stranke, on je otišao na onaj julski koncert na Hipodromu sa svojom djecom da se pokloni Tompsonu. Time je poslao poruku svima ostalima, a sada se iščuđava i kaže: "To su samo tri riječi; Za dom spremni." Kada šaljete takvu poruku mladima, to je rehabilitacija ustaštva", jasan je Štrbac.

Podsjeća da ima nekih svijetlih tačaka, poput marševa antifašizma, ali to je još uvijek veoma mali broj ljudi.

"Mislim da se sa tim fenomenom "tompsonizacije" u Hrvatskoj mora izboriti samo hrvatsko društvo jer će ih to jednog dana upropastiti. Često me pitaju zašto ne reaguje EU. EU nema pravne alate da reaguje. Hrvatska je ušla u EU 2013. godine i nema šanse da svih 27 članica digne ruku da se Hrvatska izbaci iz članstva. Dakle, ovo je prvenstveno teret za Hrvatsku. Oni treba da se izbore s tim, i ja pozdravljam antifašiste. Vjerujem da će to društvo u budućnosti shvatiti da ide u pogrešnom smjeru", rekao je Štrbac.

O inicijativi Miodraga Linte koji je najavio da će se obratiti Evropskom savjetu sa zahtjevom za zabranu koncerata u svim zemljama EU, Štrbac ističe da on sa tim potezom ne može mnogo da preuzme, jer taj problem je stvar hrvatskog društva te da se društvo mora izboriti sa tim.

"Treba podržavati antifašiste, nema ih u velikom broju, ali ih ima. Treba pozdraviti inicijativu u Rijeci da se koncert zabrani. To je početak nečega što bi u budućnosti moglo da popravi situaciju u hrvatskom društvu, prvenstveno u odnosu prema drugima i drugačijima. Ti političari svaku situaciju koja se nama ne sviđa vide tako što će pozvati nekoga drugog da nešto učini. Treba podržavati antifašiste da oni nešto urade na tom planu", zaključio je Štrbac.