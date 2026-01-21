Kolinda Grabar-Kitarović hrabro skočila u ledeno more Antarktika

Izvor:
Indeks
21.01.2026
19:15
Komentari:0
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se s Antarktika, gdje je skočila s gumenog čamca u ledeno more.
Snimak skoka objavila je na svom Instagram profilu.
"Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjećemo danas popodne, ko živ, a ko mrtav", objavila je prije skoka, Grabar-Kitarović.
Na najjužniji kontinent svijeta bivša predsjednica Hrvatske otputovala je u društvu influensera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktiku, prenosi Indeks.
Putovanje je organizovano preko agencije Kristijana Iličića, specijalizovane za daleke i zahtjevne destinacije.
Prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana za ovo putovanje u jedan od najizolovanijih dijelova svijeta iznosi 16.990 evra.
Malo je vjerovatno da je snimak pravi. Korisnici na društvenim mrežama poručili su da je riječ o generisanom video snimku koji je napravljen uz pomoć AI.
Savjeti
4 mj0
Region
9 mj0
Region
1 god0
Ekonomija
1 god0
Najnovije
Najčitanije
21
14
20
56
20
56
20
52
20
48
Trenutno na programu