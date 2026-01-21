Kolinda Grabar-Kitarović hrabro skočila u ledeno more Antarktika

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se s Antarktika, gd‌je je skočila s gumenog čamca u ledeno more.

Snimak skoka objavila je na svom Instagram profilu.

"Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vid‌jećemo danas popodne, ko živ, a ko mrtav", objavila je prije skoka, Grabar-Kitarović.

U društvu Kristijana Iličića

Na najjužniji kontinent svijeta bivša predsjednica Hrvatske otputovala je u društvu influensera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktiku, prenosi Indeks.

Putovanje je organizovano preko agencije Kristijana Iličića, specijalizovane za daleke i zahtjevne destinacije.

Prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana za ovo putovanje u jedan od najizolovanijih dijelova svijeta iznosi 16.990 evra.

Malo je vjerovatno da je snimak pravi. Korisnici na društvenim mrežama poručili su da je riječ o generisanom video snimku koji je napravljen uz pomoć AI.