Vozio 293 kilometra na sat, objavio snimak

Policija je pronašla i kaznila vozača A.D. (36) koji je vozio automobil na auto-putu 293 kilometra na sat i video objavio na društvenim mrežama, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, saobraćajna policija i Mobilna jedinica za bezbjednost na putevima odmah su preduzele operativne mjere i aktivnosti nakon objavljenog video-snimka na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi osoba koja vozi automobil brzinom od 293 kilometra na sat na auto-putu Skoplje - Đevđelija, kod grada Negotino, gd‌je je dozvoljena brzina 120 kilometara na sat. A.D. je vozio više nego duplo brže.

"Policija je pronašla ovog vozača A.D. iz sela Elovo, blizu Skoplja, i sankcionisala u skladu sa zakonskim odredbama", piše u saopštenju, prenosi "Vijesti".