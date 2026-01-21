Bankarke ojadile banku i klijente za 2.3 miliona evra

Hrvatska policija je nakon višemjesečne istrage uhapsila dvije žene koje su, radeći kao lične bankarke u Osijeku, godinama zloupotrebljavale povjerenje klijenata i banke i sebi isplaćivale novac.

Policijski službenici Službe za privredni kriminalitet i korupciju PU osječko-baranjske dovršili su kriminalističku istragu nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okoline Osijeka, koje se sumnjiče da su počinile krivična djela zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju i falsifikovanja službene ili poslovne isprave.

Sumnja se da su, radeći kao lične bankarke, od oktobra 2005. do marta 2025. dogovorile način na koji će sebi isplaćivati novac sa računa klijenata, sve s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Kako bi prikrile svoje nezakonite radnje, izrađivale su i potpisivale lažne isprave koje su prikazivale kao vjerodostojne. Tokom gotovo dvije decenije na taj način su sebi prisvojile ukupno 2.393.296,50 evra.

Policija je juče, na osnovu sudskog naloga, pretresla njihove domove i druge prostore i tom prilikom zaplijenila računare i mobilne telefone koji bi mogli da posluže kao dokaz.

Nakon završene istrage obje žene su sinoć predate pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a policija je protiv njih podnela posebno izvještaj Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku.