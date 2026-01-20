Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

20.01.2026
Na stepeništu jedne zgrade u Novom Zagrebu pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe, a jedna osoba je privedena saopštila je danas policija.
Tijelo je, kažu, pronađeno u nedjelju oko 23 sata. Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.
Nakon obavljenog uviđaja tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, gde će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti.
Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i 46-godišnji muškarac, koji je priveden zbog sumnje da je počinio krivično djelo konzumiranje narkotika.
Policija nastavlja da sprovodi istragu da bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
