Tinejdžer napao majku zbog droge, tražio joj novac: ''Usisala si mi spid''

Opštinski prekršajni sud kaznio je Zagrepčanina (18) sa 300 evra i zabranom prilaska majci, nakon što je uhapšen zbog nasilja u porodici, odnosno napada i prijetnji.

Slučaj se dogodio 3. januara, kada je tek punoljetni tinejdžer, tragajući za paketićem droge po svojoj sobi u stanu u Zagrebu, izgubio kontrolu. Bijesan je ušao u majčinu spavaću sobu i od nje, zbog nestale droge, zatražio 200 evra, vičući: “Usisala si mi spid”.

Zatim je umjesto 200 počeo da traži 300 evra, prijeteći majci da će porazbijati sve po kući. Ujedno je nad njom primijenio i fizičku silu tako što ju je povukao za kosu, uhvatio za desnu ruku i uzeo joj telefon iz ruke. Nakon toga ju je istjerao iz spavaće sobe i zaključao se u njenoj sobi, gdje je preturao po novčaniku. Po sobi je isprevrtao stvari, a na kraju uzeo ključeve od stana i izašao napolje.

Ne smije da se približi majci na manje od 100 metara

Prestravljena žena je potom pozvala policiju, koja je uhapsila tinejdžera, ispitala i prijavila zbog kršenja člana 10. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Opštinski prekršajni sud mu je zatim izrekao novčanu kaznu od 300 evra, a kako je proveo jedan dan u pritvoru, od kazne mu je oduzeto 40 evra, pa mu ostaje da plati još 260 evra do početka februara.

Sud mu je ujedno izrekao i zaštitnu mjeru liječenja od zavisnosti od droge u trajanju od 10 mjeseci, te će, shodno tome, biti upućen nadležnom organu, a ukoliko se mjere ne bude pridržavao, prijeti mu najmanje 10 dana zatvora. Na sudu se, međutim, i sam obavezao da će se podvrgnuti liječenju od alkoholizma.

Tinejdžeru je određena još jedna mjera: ne smije da se približi majci (45) na manje od 100 metara, gdje god se ona nalazila, niti smije da je uznemirava ili uhodi. Policajci će kontrolisati da li se pridržava izrečenih mjera.