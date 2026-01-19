Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

Objava novog cjenovnika crkvenih usluga u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji ovih dana je postala viralna na društvenim mrežama i otvorila burnu raspravu, posebno na Reditu.

Najviše pažnje privukla je stavka nazvana "Oprost od ordinarijata“, koju su mnogi na prvu protumačili kao “plaćanje oprosta grijeha”.

Na fotografiji dokumenta, koja se širila internetom, vidljive su i uobičajene stavke vezane za crkvene obrede, ali je upravo riječ "oprost“ izazvala lavinu komentara, nedoumica i pogrešnih zaključaka.

Dio korisnika je javno postavljao pitanje da li se time, praktično, “plaća” ono što bi trebalo biti duhovna stvar.

Korisnici su brzo počeli da postavljaju pitanja i iznose sarkastične komentare:

“Ček, je l’ može neko ko se razumije u crkvene stvari da objasni ove oproste? Da li to znači da hoćeš da se vjenčaš sa maloljetnikom pa platiš 30 evra da ti oproste?”, “Za samo 30 evra možete dobiti oprost od pedofilije! A za dodatnih 30 evra i oprost od incesta!”, “Koji je valjani razlog za brak krvnih srodnika? I šta je oprost od kriminalnog djela?”

U raspravi su se zatim uključili i oni upućeniji u crkvenu terminologiju, objašnjavajući da je u pitanju nesporazum.

Naglašeno je da se izraz "oprost“ u ovom kontekstu ne odnosi na oprost grijeha, za koji u Katoličkoj crkvi služi sakrament ispovijedanja, već na administrativnu dozvolu odnosno dispenzaciju od određene kanonske prepreke.

Pojednostavljeno: "oprost od maloljetnosti“ ili "oprost od krvnog srodstva“ ne znači da neko “kupi” oprost za loše postupke, nego da se u posebnim životnim okolnostima traži službena dozvola crkvene vlasti kako bi se određeni postupak (najčešće sklapanje crkvenog braka) mogao legalno provesti u skladu s kanonskim pravilima.

Takve dozvole, navodi se, ne dobijaju se automatski, nego uz provjeru uslova i dokumentacije.

U komentarima se dodatno pojašnjavalo da se u tim slučajevima često radi o rješavanju složenih situacija na terenu, kada postoje formalne prepreke koje se ne mogu riješiti bez odobrenja ordinarijata.

Plaćanje se, prema tim objašnjenjima, odnosi na proceduru i obradu predmeta, a ne na “kupovinu” oprosta.

Cijela priča je, na kraju, pokazala koliko jedna riječ iz starije crkvene terminologije može izazvati pogrešna tumačenja na internetu, posebno kada se izvadi iz konteksta i predstavi kao senzacija. Rasprava je istovremeno otvorila i šire pitanje koliko institucije trebaju jasnije objašnjavati termine i stavke u dokumentima koji su dostupni javnosti.