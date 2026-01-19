Ledeno jutro u Crnoj Gori: Izmjereno -22 stepena

Jutro u Crnoj Gori obilježila je veoma niska temperatura vazduha, a u pojedinim planinskim predjelima izmjeren je i ekstreman minus - najhladnije je bilo u Kosanici kod Pljevalja sa minus 22 stepena Celzijusova.

U Njegovuđi kod Pljevalja bilo je minus 18, u Gornjoj Bukovici kod Šavnika minus 12 i Štitarici kod Mojkovca minus 10 stepeni Celzijusovih, pokazuju podaci Zavoda za hidrometeorologiju Crne Gore.

Toplije je bilo na primorju sa temperaturom u plusu - u Ulcinju su bila dva stepena, Budvi tri, Luci Kotor četiri, a u Baru osam stepeni Celzijusovih.