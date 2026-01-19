Logo
Episikop Sava služi Svetu arhijerejsku liturgiju

19.01.2026

09:14

Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију
Foto: ATV

Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, uz sasluženje sveštenika Eparhije banjalučke, služi u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci Svetu arhijerejsku liturgiju, povodom velikog hrišćanskog praznika - Bogojavljenja.

Liturgiji prisustvuju brojni vjerenci, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Nakon liturgije ispred Hrma biće organizovana i tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.

Litija će krenuti ispred hrama ulicama grada do mosta Patre, gdje će biti osveštana voda i obavljeno plivanje za Časni krst.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Slavimo Bogojavljenje, ovo su običaji

Bogojavljene je u crkvenom kalendaru obilježeno crvenim slovom, a slavi se u spomen na krštenje Isusa Hrista u rijeci Jordan i objavljivanje Boga u tri ličnosti.

Bogojavljenje prate brojni narodni običaji. Običaj je da se danas opere odjeća i detaljno očisti dom kako bi se ušlo u novi ciklus pročišćenosti.

