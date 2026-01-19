Vraća nam se snijeg, poznato i kada

Danas će u Bosni biti umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima.

Sunčano u Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama.

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 9 do 12 stepeni.

U utorak, 20.01.2026., u sjevernim područjima Bosne niska oblačnost, a po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dugotrajna magla. Pretežno sunčano vrijeme na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između -8 i -3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U srijedu, 21.01.2026, naoblačenje sa juga koje će u poslijepodnevnim satima usloviti slabu kišu na jugu, a tokom noći na četvrtak slab snijeg u istočnim, centralnim i zapadnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između -8 i -3, na jugu zemlje od 0 do 4, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni.

U četvrtak, 22.01.2026, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne na jugu slaba kiša, a u ostalim područjima lokalno slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni.