Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

Naime, pjevačica je u vrijeme korišćena fiksnih telefona isti ponijela sa sobom na svirku.

"Ja se sjećam ponijela sam jednom fiksni na svirku.Tada sam bila u vezi sa jednim dečkom sa kojim sam stalno bila na telefonu i kako smo pričali ja sam vjerovatno ubacila u torbu i otišla. Mene zove mama na mobilni da me pita za fiksni gdje je, ja kažem da nemam pojma i poslije otvaram torbu i vidim slušalicu", ispričala je Mijatovićeva, prenosi Grand.