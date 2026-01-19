Logo
Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

Grand

Grand

19.01.2026

08:53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Poznate ličnosti često doživljavaju smiješne scene na nastupima, a jednu situaciju pjevačica Vanja Mijatović ni danas ne može da zaboravi.

Naime, pjevačica je u vrijeme korišćena fiksnih telefona isti ponijela sa sobom na svirku.

"Ja se sjećam ponijela sam jednom fiksni na svirku.Tada sam bila u vezi sa jednim dečkom sa kojim sam stalno bila na telefonu i kako smo pričali ja sam vjerovatno ubacila u torbu i otišla. Mene zove mama na mobilni da me pita za fiksni gdje je, ja kažem da nemam pojma i poslije otvaram torbu i vidim slušalicu", ispričala je Mijatovićeva, prenosi Grand.

