Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

Agencije

18.01.2026

23:15

Биљана Машић, супруга Мирослава Мике Алексића
Foto: Screenshot / YouTube

Miroslav Mika Aleksic je preminuo u nedjelju, 18. januara 2026. godine, nakon duge i teške bolesti.

Umro je u svom domu od posljedica raka debelog crijeva, a do samog kraja borbe pratila ga je supruga Biljana Mašić, profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Милена Радуловић

Scena

Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

Njihov odnos datira iz mladalačkog perioda kada ih je spojio zajednički angažman na njegovom pedagoškim radu, nakon čega su izgradili i bračnu zajednicu.

Poput Mike i Biljana se retko oglašavala za javnost, te je uglavnom izbjegavala da komentariše privatnost, ali je poznato da nisu imali djece.

Miroslav Mika Aleksić bio je reditelj i osnivač privatne škole glume u Beogradu.

Мирослав Мика Алексић

Scena

Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

Prije nego što je dospio u središte javnosti zbog sudskih postupaka i teških optužbi koje su protiv njega pokrenute, njegov privatni život uglavnom je bio zatvoren za javnost.

Miroslav Mika Aleksić

