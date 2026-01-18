Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

Miroslav Mika Aleksic je preminuo u nedjelju, 18. januara 2026. godine, nakon duge i teške bolesti.

Umro je u svom domu od posljedica raka debelog crijeva, a do samog kraja borbe pratila ga je supruga Biljana Mašić, profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Njihov odnos datira iz mladalačkog perioda kada ih je spojio zajednički angažman na njegovom pedagoškim radu, nakon čega su izgradili i bračnu zajednicu.

Poput Mike i Biljana se retko oglašavala za javnost, te je uglavnom izbjegavala da komentariše privatnost, ali je poznato da nisu imali djece.

Miroslav Mika Aleksić bio je reditelj i osnivač privatne škole glume u Beogradu.

Prije nego što je dospio u središte javnosti zbog sudskih postupaka i teških optužbi koje su protiv njega pokrenute, njegov privatni život uglavnom je bio zatvoren za javnost.