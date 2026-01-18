Logo
Large banner

Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

22:37

Komentari:

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање
Foto: Screenshot / YouTube

Biljana Mašić oglasila se za "Telegraf" nakon smrti njenog muža Miroslava Mike Aleksića.

Kako je rekla, do kraja je vjerovala da će se izboriti.

Милена Радуловић

Scena

Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

"Jako mi je teško, danas (nedjelja) je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi vjerovali", istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umetnosti za "Telegraf.rs".

Kako je portal ranije objavio, Aleksić je preminuo u nedjelju.

Aleksićevo zdravstveno stanje posljednjih mjeseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos liječenju, uzela maha.

Inače, prije samo dva dana, 16. januara 2026. godine, navršilo se punih 5 godina od kada je Miroslav javno optužen za gnusne radnje nad učenicama svoje škole glume "Stvar srca".

Мирослав Мика Алексић

Scena

Ko je preminuli Mika Aleksić: Učitelj optužen za silovanja sedam glumica

Naime, 16. januara 2021. godine Srbiju je uzdrmala ispovijest glumice Milene Radulović objavljena sa naslovom: "Silovao me učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kad sam imala 17 godina".

Milena je u tom trenutku imala 26 godina.

Pet godina nakon priznanja, ona se oglasila na Instagramu objavivši poruku koju je poslala koleginici Ivi Ilinčić, koja je takođe optužila Aleksića za gnusne radnje.

"Srećno ti pet godina otkad postadosmo carice Univerzuma", napisala joj je Milena.

"Srećno i tebi legendo. Dabogda nam se desilo nešto lijepo na ovu petogodišnjicu", odgovorila joj je Iva.

Podijeli:

Tag:

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милена Радуловић, глумица

Scena

Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

2 h

1
Мирослав Мика Алексић

Scena

Ko je preminuli Mika Aleksić: Učitelj optužen za silovanja sedam glumica

2 h

1
Преминуо Мирослав Мика Алексић

Scena

Preminuo Miroslav Mika Aleksić

3 h

1
Маја Маринковић

Scena

Poduži je: Objavljen spisak partnera Maje Marinković u rijalitiju

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner