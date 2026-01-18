Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

Biljana Mašić oglasila se za "Telegraf" nakon smrti njenog muža Miroslava Mike Aleksića.

Kako je rekla, do kraja je vjerovala da će se izboriti.

"Jako mi je teško, danas (nedjelja) je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi vjerovali", istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umetnosti za "Telegraf.rs".

Kako je portal ranije objavio, Aleksić je preminuo u nedjelju.

Aleksićevo zdravstveno stanje posljednjih mjeseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos liječenju, uzela maha.

Inače, prije samo dva dana, 16. januara 2026. godine, navršilo se punih 5 godina od kada je Miroslav javno optužen za gnusne radnje nad učenicama svoje škole glume "Stvar srca".

Naime, 16. januara 2021. godine Srbiju je uzdrmala ispovijest glumice Milene Radulović objavljena sa naslovom: "Silovao me učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kad sam imala 17 godina".

Milena je u tom trenutku imala 26 godina.

Pet godina nakon priznanja, ona se oglasila na Instagramu objavivši poruku koju je poslala koleginici Ivi Ilinčić, koja je takođe optužila Aleksića za gnusne radnje.

"Srećno ti pet godina otkad postadosmo carice Univerzuma", napisala joj je Milena.

"Srećno i tebi legendo. Dabogda nam se desilo nešto lijepo na ovu petogodišnjicu", odgovorila joj je Iva.