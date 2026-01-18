Poduži je: Objavljen spisak partnera Maje Marinković u rijalitiju

Starleta Maja Marinković važi za jednu od najkontroverznijih učesnica rijaliti programa, a njeni burni emotivni odnosi i afere obilježili su svaku sezonu u kojoj je učestvovala.

Nakon što je Maju Marinković, u emisiji "Magazin in", voditeljka Sanja Marinković prozvala zbog broja partnera s kojima je spavala u rijalitiju, starletini muškarci su ponovo u centru pažnje.

Marko Janjušević Janjuš

Njihova veza u "Zadruzi" bila je najturbulentnija i najduža.

Drama, prevare i žestoke svađe obilježile su njihovu romansu, koja je završena burnim raskidom.

Milan Janković Čorba

Maja je ušla u vezu sa Čorbom tokom "Zadruge 4", a njihov odnos je bio obilježen ljubomornim scenama i kratkim, ali žestokim raskidima.

Filip Car

Veza sa kontroverznim Filipom Carem tokom "Zadruge 5" izazvala je ogromnu pažnju javnosti.

Njihovi sukobi, emotivni ispadi i mirenja često su završavali incidentima, a Maja je čak diskvalifikovana nakon jedne od scena ljubomore.

Bilal Brajlović

U "Zadruzi 6" uplovila je u vezu sa Bilalom, što je izazvalo burne reakcije.

Njihov odnos bio je ispunjen oscilacijama i dramatičnim scenama u Bijeloj kući.

Vladimir Tomović

Tokom ranijih sezona viđena je u prisnom odnosu sa Tomovićem.

Iako nikada nisu zvanično potvrdili vezu, kamere su zabilježile njihove intimne trenutke pod pokrivačem.

Marko Miljković

Slična situacija kao i sa Tomovićem - zabilježeni su njihovi momenti u krevetu, ali oboje su izbjegavali da potvrde da se išta ozbiljnije dogodilo.

Zvezdan Slavnić

Njihov odnos u "Zadruzi 6" izazvao je buru komentara, a kulminirao je scenama kada su završili zajedno u krevetu, što je dodatno isprovociralo Zvezdanovu tadašnju partnerku.

Stanislav Krofak

U "Eliti 7" Maja je uplovila u vezu sa Stanislavom.

Njihovi sukobi i pomirenja već sada su postali glavna tema, a publika sa nestrpljenjem prati razvoj situacije.

Filip Đukić

U Eliti 9 Maja Marinković se za doček Nove godine smuvala sa Filipom Đukićem, a gledaoci su otad imali priliku da vide njihovu vrelu akciju.